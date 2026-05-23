Middle East News

ترامب يحدد خطوطه الحمراء لإيران، ويبحث مع أمير قطر سبل خفض التصعيد وتثبيت التهدئة
Middle EastIranTensions
📆5/23/2026 8:18 PM
📰Arabi21News
64 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 50% · Publisher: 51%

أجرى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، السبت، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبحث معه سبل خفض التصعيد وتثبيت التهدئة ومواصلة مسار الحوار. نقلت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية عن مصادر مطلعة تأكيدها أن إدارة الرئيس ترامب كانت بصدد توجيه ضربات جديدة ضد إيران مساء الجمعة، رغم استمرار المسار الدبلوماسي. بقائي قال إن وجود مسؤولين باكستانيين رفيعي المستوى في طهران لا يعني أننا وصلنا إلى نقطة تحول أو وضع حاسم. المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي إن ترامب "أوضح خطوطه الحمراء بشكل لا لبس فيه،" مضيفة: "لا يمكن لإيران أبداً امتلاك سلاح نووي أو الاحتفاظ باليورانيوم المخصب. ترامب قال الجمعة إنه لن يحضر حفل زفاف ابنه الأكبر جونيور على بيتينا أندرسون، لأنه يتعين عليه البقاء في واشنطن لإنجاز مهام حكومية. السلطات الإيرانية تكثيف خطاب دعائي في الداخل، عبر رسائل تروّج لـ"الوحدة الوطنية" و"الانتصار،" في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطًا اقتصادية متصاعدة وتداعيات حرب معقدة. قال آرون ديفيد ميلر، المفاوض السابق لشؤون الشرق الأوسط، إن الحرب التي صُممت لتكون مغامرة قصيرة الأمد تحولت إلى فشل استراتيجي طويل الأمد بعد مرور ثلاثة أشهر على بدئها. تحقيقات تكشف استخدام "بينانس" لتمويل شبكات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. صحيفة "وول ستريت جورنال" تكشف عن استخدام شبكة مالية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني منصة "باينانس" لتحويل مئات ملايين الدولارات عبر العملات المشفرة. رفضت عُمان في البداية شراكة مع إيران بشأن المضيق، لكنها تجري الآن مباحثات حول تقاسم العائدات، بحسب مسؤولين إيرانيين مطلعين على المحادثات.

Middle East Iran Tensions Diplomacy Huawei Binance

 

Render Time: 2026-05-23 23:18:44