ترامب ينتقد بشدة الأساليب العسكرية الإسرائيلية في لبنان

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل علني وقوي الهجمات الإسرائيلية على لبنان مشيرًا إلى أن قصف المباني السكنية بأكملها غير مبرر ويؤدي لمقتل مدنيين. сознательно، حذر من أن هذه الهجمات قد تهدد اتفاق إيران النووي. التصريحات التي أدلى بها ترامب خلال قمة مجموعة السبع تعكس توترًا متزايدًا بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية بشأن سياسة إسرائيل في لبنان.

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادًا علنيًا نادرًا للأساليب العسكرية التي تتبعها إسرائيل في لبنان لاستهداف مقاتلي جماعة حزب الله ، مؤكدًا أن من غير الضروري قصف المباني السكنية بالكامل لمطاردة المقاتلين.

جاءت تصريحات ترامب خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا، حيث أعرب عن قلقه إزاء الهجمات الإسرائيلية على بيروت، محذرًا من أن هذه الهجمات قد تهدد الاتفاق الذي أبرمه مع إيران. وقال ترامب: "قتل عدد كبير جدًا من الأشخاص. ليس عليكم تدمير مبنى سكني في كل مرة تبحثون فيها عن شخص ما، لأن هناك الكثير من الناس في تلك المباني السكنية، وليسوا جميعهم من حزب الله".

وتشير التقارير إلى أن التوترات تصاعدت مؤخرًا بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية، حيث يعبر المسؤولون الإسرائيليون عن إحباطهم من الاتفاق النووي مع إيران، بينما يزداد نفاد صبر ترامب تجاه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب استمرار الهجمات على لبنان. ومع ذلك، أكد ترامب أنه يتمتع "بعلاقة رائعة" مع نتنياهو، لكنه طالبه بأن يكون "أكثر مسؤولية" في تعامله مع الوضع في لبنان.

يأتي ذلك في وقت تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية ضد حزب الله في جنوب لبنان، مما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين ودمار كبير في البنية التحتية، وهو ما يثير مخاوف国際ية من تصعيد أوسع في المنطقة





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