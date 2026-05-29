ترامب يضغط لوضع صورته على ورقة نقدية جديدة بقيمة 250 دولارًا

كشف تقرير إعلامي عن ضغوط يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وزارة الخزانة لطباعة عملة من فئة 250 دولارًا تحمل صورته، رغم القوانين التي تمنع ظهور الأحياء على العملة. وأظهر الفحص الطبي الأخير تمتعه بصحة جيدة.

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمارس ضغوطًا على وزارة الخزانة لطباعة ورقة نقدية جديدة من فئة 250 دولارًا تحمل صورته.

وأوضحت الصحيفة نقلاً عن أربعة موظفين حاليين وسابقين لم تسمهم أن ترامب أبدى اهتمامًا شخصيًا بالتصميم المقترح، الذي يظهر وجهه في وسط الورقة. ويأتي ذلك في مخالفة للقانون الأمريكي الذي يمنع وضع صور لأشخاص أحياء على العملة الأمريكية، وهو المبدأ الذي طُبق منذ عام 1866 بعد حادثة مشابهة. وبحسب التقرير، قدم مسؤولون في وزارة الخزانة نماذج تصميم أولية للعملة المقترحة، من بينها نموذج يظهر وجه ترامب مستندًا إلى صورته الرسمية.

وقام الرسام البريطاني إيان ألكسندر بتصميم هذه النماذج، وأكد أنه ناقشها مع مسؤولين. وقد أثار التصميم موجة من السخرية والانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي. يُذكر أن محاولات سابقة جرت العام الماضي للسماح بوضع صورة ترامب على الفئة النقدية الجديدة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ250 لتأسيس البلاد، لكنها لم تحرز تقدمًا. وفي سياق متصل، كُشف عن نتيجة الفحص الطبي للرئيس ترامب الذي خضع له مؤخرًا، وأظهرت النتائج أنه فقد نحو 9 كيلوغرامات من وزنه.

وأكد طبيبه أن الرئيس يتمتع بصحة ممتازة، رغم وجود بعض التشوهات القليلة. يأتي هذا الإعلان في وقت يواصل فيه ترامب حملته الانتخابية للفوز بولاية ثانية، وسط جدل حول سياساته الاقتصادية والداخلية. وقد أثارت فكرة العملة الجديدة جدلاً واسعًا بين الاقتصاديين والمؤرخين، حيث يرى البعض أنها قد تؤدي إلى تضخم مالي أو تقويض ثقة المستثمرين. بينما يعتبرها آخرون محاولة لتعزيز صورة ترامب كقائد قوي.

ويجري حاليًا نقاش داخل وزارة الخزانة حول جدوى الورقة النقدية، مع توقعات بأن تواجه معارضة شديدة في الكونغرس. وتجدر الإشارة إلى أن آخر مرة ظهر فيها شخص حي على عملة أمريكية كانت في عام 1866، عندما وُضعت صورة وزير الخزانة آنذاك على عملة معدنية، مما أدى إلى إقرار قانون يمنع ذلك. ويحتاج ترامب إلى تعديل هذا القانون عبر الكونغرس، وهو أمر غير مرجح في ظل الانقسامات السياسية الحالية.

هذا وقد أظهر استطلاع للرأي أن 62% من الأمريكيين يعارضون الفكرة، معتبرين أنها تتعارض مع التقاليد الراسخة. في المقابل، أيدها 28% من الجمهوريين. وتبقى هذه القضية مثار جدل بين مؤيد ومعارض، في انتظار قرار الخزانة النهائي





