ترامب يطلب من نتنياهو عدم الرد على الهجوم الإيراني ويدعو طهران للمفاوضات

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يعلن عن اتصال مرتقب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحثه على عدم الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني، ويوجه رسالة لإيران بالعودة إلى طاولة المفاوضات بعد ما وصفه بإطلاق صواريخ التحذير، ويستنكر الهجوم الإسرائيلي على بيروت.

كشف مراسل "أكسيوس" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجري اتصالاً برئيس الوزراء ال إسرائيل ي بنيامين نتنياهو لطلب عدم الرد على الهجوم الصاروخي ال إيران ي على إسرائيل ، داعياً طهران للاكتفاء بما حدث والعودة إلى طاولة المفاوضات، ومؤكداً في الوقت نفسه عدم رضاه عن الهجوم ال إسرائيل ي على بيروت.

أفاد مراسل موقع"أكسيوس" الإخباري بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغه بأنه سيتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويطلب منه عدم الرد على الهجوم الإيراني. قال ترامب لقناة"فوكس نيوز" عقب الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل موجهاً حديثه لطهران:"أقول لإيران لقد أطلقتم صواريخكم وهذا يكفي". وأشار ترامب:"ما أقترحه على إيران: لقد أطلقتم صواريخكم، وكفى. ارجعوا إلى طاولة المفاوضات وأبرموا صفقة".

في وقت سابق، شن الحرس الثوري الإيراني هجوماً صاروخياً على أهداف إسرائيلية، مشدداً على أن"عملية الليلة كانت مجرد إطلاق تحذير، وفي حال تكرار الاعتداءات ستكون الردود أوسع نطاقاً وستشمل كافة الأهداف الأمريكية-الصهيونية في المنطقة". كما ذكر الحرس الثوري في بيان له:"إن قبولنا في إيران بوقف إطلاق النار في 19 فروردين (8 أبريل) كان مشروطاً بوقف إطلاق النار في كافة الجبهات؛ لكن وكما هو الحال دائما، لم تلتزم أمريكا والكيان الصهيوني بتعهداتهما، حيث واصلا الاعتداءات والجرائم في لبنان، كما انتهكا وقف إطلاق النار عبر التعرض المتكرر للشواطئ والسفن الإيرانية في مضيق هرمز، وبحر عمان، والمحيط الهندي"





sabqorg / 🏆 27. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ترامب إيران إسرائيل نتنياهو هجوم صاروخي

United States Latest News, United States Headlines