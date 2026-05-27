ترامب: إيران ترغب في الاتفاق ونحن غير راضين.. والبيت الأبيض ينفي مسودة التفاهم

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يؤكد رغبة إيران في الاتفاق النووي لكنه يعرب عن عدم رضاه، فيما ينفي البيت الأبيض صحة مسودة تفاهم بين الطرفين بثها التلفزيون الإيراني، مع تصاعد التوترات في الخليج بعد الحرب مع إسرائيل.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اجتماع للحكومة يوم الأربعاء أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة، لكن واشنطن ليست راضية عنه بعد.

وقال ترامب: "نحن غير راضين عن الاتفاق، لكننا سنكون راضين. إما أن نصل إلى ذلك أو سنضطر إلى إنهاء المهمة". وأضاف في مقابلة مع شبكة بي. بي.

إس نيوز أن إيران لن تحصل على تخفيف للعقوبات مقابل التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب. تأتي هذه التصريحات في وقت حساس تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة بعد حرب مدمرة بين إيران وإسرائيل اندلعت في فبراير الماضي، وأدت إلى تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز والخليج العربي. وقد لعبت باكستان دور الوسيط الرئيسي بين الطرفين عبر محادثات غير مباشرة، أسفرت عن مسودة إطار أولي وغير رسمي لمذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن.

نفت إدارة البيت الأبيض يوم الأربعاء صحة التقرير الذي بثه التلفزيون الإيراني الرسمي، والذي استشهد بمسودة الإطار المذكورة، واصفة إياه بأنه "غير صحيح" و"مختلق بالكامل". وأكد البيت الأبيض أن المذكرة المزعومة لا تعكس الموقف الرسمي للولايات المتحدة. ومع ذلك، فقد تضمنت المسودة المنشورة بنوداً مثيرة للاهتمام، منها أن إيران ستسمح بعودة حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون شهر واحد.

وتنبثق هذه المذكرة من محادثات غير مباشرة بدأت بعد اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل، والتي تبادل فيها الطرفان هجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة، مما أدى إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة، بالإضافة إلى اضطراب شديد في حركة الشحن في الخليج. في هذا السياق، يرى محللون أن التصريحات المتناقضة بين ترامب والبيت الأبيض تعكس انقساماً داخل الإدارة الأميركية حول كيفية التعامل مع الملف الإيراني.

فبينما يبدو ترامب منفتحاً على التوصل إلى اتفاق، تشدد جهات أخرى في الإدارة على ضرورة عدم تقديم تنازلات كبيرة لإيران. ويتزامن ذلك مع استمرار الجهود الدبلوماسية بوساطة باكستانية، حيث تسعى واشنطن إلى ضمان عدم تمكن إيران من تطوير أسلحة نووية، في مقابل تخفيف العقوبات وإعادة الاستقرار إلى مضيق هرمز. لكن يبقى السؤال: هل يمكن التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف؟ أم أن المنطقة تتجه نحو مزيد من التصعيد؟

في كل الأحوال، فإن الأيام المقبلة ستحمل إجابات حاسمة حول مستقبل الاتفاق النووي والعلاقات بين القوى الكبرى وإيران





