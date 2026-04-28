ترامب يدعي أن إيران طلبت رفع الحصار عن مضيق هرمز وسط مخاوف من انهيار النظام

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يزعم أن الحكومة الإيرانية طلبت من الولايات المتحدة رفع الحصار المفروض على مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران تعتقد أن نظامها على وشك الانهيار. سنتكوم تؤكد عودة 38 سفينة بسبب الحصار.

أدلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتصريحات مثيرة حول الوضع في إيران و مضيق هرمز ، زاعمًا أن الحكومة ال إيران ية قد طلبت من الولايات المتحدة رفع ال حصار المفروض على هذا الممر المائي الحيوي.

ونشر ترامب هذه الادعاءات عبر منصته الخاصة للتدوين الاجتماعي، تروث سوشيال، يوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن طهران أبلغته بأن النظام الإيراني يواجه خطر الانهيار وشيكًا. وأضاف ترامب في تدوينته أن إيران، بينما تسعى جاهدة لتوضيح وضعها القيادي الداخلي، فإنها تتوسل إلى الولايات المتحدة لفتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن، مما يشير إلى ضغوط اقتصادية وأمنية متزايدة تواجهها البلاد.

وفي سياق متصل، أكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان لها عبر منصة إكس، مساء الاثنين، أن 38 سفينة اضطرت إلى العودة من مساراتها بسبب الحصار الذي تفرضه واشنطن على الموانئ الإيرانية. وأوضحت سنتكوم أن هذا الحصار سيطبق بشكل محايد على جميع السفن، بغض النظر عن جنسيتها أو الدولة التي تنتمي إليها، والتي تحاول الدخول أو الخروج من الموانئ والسواحل الإيرانية. هذا الإجراء يهدف إلى زيادة الضغط على إيران وتقييد قدرتها على التجارة والوصول إلى الأسواق العالمية.

يذكر أن ترامب كان قد أعلن في أعقاب فشل الجولة الأولى من المفاوضات مع إيران في باكستان، في الثالث عشر من أبريل، عن بدء فرض هذا الحصار على مضيق هرمز، في خطوة تصعيدية تهدف إلى التأثير على السياسات الإيرانية. وتشير التقارير إلى أن الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية مدعوم بقوة عسكرية كبيرة، تضم أكثر من 10 آلاف جندي أمريكي، بالإضافة إلى عشرات السفن الحربية المتطورة والطائرات المقاتلة، مما يعكس جدية الولايات المتحدة في تنفيذ هذا الحصار.

هذا الانتشار العسكري الواسع يهدف إلى ضمان تطبيق الحصار بشكل فعال ومنع أي محاولات لتهريبه أو التحايل عليه. الوضع الحالي يعكس تصاعدًا ملحوظًا في التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تتهم واشنطن طهران بدعم الإرهاب وتطوير برنامج نووي، بينما تتهم إيران الولايات المتحدة بفرض عقوبات ظالمة وتقويض استقرار المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا ما وصفتهما بـ'عمليات عسكرية' ضد إيران في الثامن والعشرين من فبراير/شباط الماضي، مما أسفر عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، قبل إعلان وقف إطلاق النار في الثامن من أبريل الماضي. على الرغم من إعلان الهدنة، لا يزال الأمل معلقًا على التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الصراع المستمر بين الطرفين.

ومع ذلك، فإن التصريحات الأخيرة لترامب حول طلب إيران رفع الحصار عن مضيق هرمز تشير إلى أن الوضع لا يزال هشًا وأن المفاوضات قد تواجه صعوبات كبيرة. الخطر الأكبر يكمن في احتمال تصعيد الموقف بشكل أكبر، مما قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية شاملة في المنطقة، وهو ما تسعى جميع الأطراف المعنية إلى تجنبه. الوضع الاقتصادي المتدهور في إيران، بالإضافة إلى الضغوط السياسية الداخلية والخارجية، يزيد من تعقيد المشهد ويجعل من الصعب التنبؤ بمستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران.

من الضروري أن تبذل جميع الأطراف جهودًا دبلوماسية مكثفة لإيجاد حل سلمي لهذه الأزمة وتجنب أي خطوات تصعيدية قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على المنطقة والعالم





