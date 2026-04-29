ترامب وبوتين يناقشان وقف إطلاق النار في أوكرانيا والملف النووي الإيراني

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مطولة ناقشا خلالها إمكانية وقف إطلاق النار في أوكرانيا والتوصل إلى حل بشأن البرنامج النووي الإيراني. اقترح بوتين هدنة مؤقتة في أوكرانيا بمناسبة ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية.

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثة هاتفية مفصلة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين استمرت لمدة ساعة ونصف، حيث تصدرت القضية الأوكرانية جدول الأعمال بشكل رئيسي.

وقد كشف الكرملين عن طبيعة ودية وبناءة للمحادثة، مؤكداً على تبادل وجهات النظر حول سبل تحقيق الاستقرار في المنطقة. خلال المكالمة، طرح الرئيس ترامب رؤيته حول مستقبل أوكرانيا، مع التركيز على أهمية التوصل إلى حل سياسي يضمن الأمن والاستقرار للجميع. من جانبه، قدم الرئيس بوتين مقترحات ملموسة لوقف إطلاق النار، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الإنسانية المتدهورة على الأرض.

لم يقتصر الحوار على الأزمة الأوكرانية فحسب، بل امتد ليشمل قضايا إقليمية ودولية أخرى ذات أهمية مشتركة، وعلى رأسها الملف النووي الإيراني. وقد أعرب الرئيس بوتين عن قلقه العميق بشأن التطورات الأخيرة في هذا الملف، واقترح أفكاراً جديدة تهدف إلى منع التصعيد وضمان عدم الانتشار النووي. كما تناول الجانبان التحديات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، وتبادلا وجهات النظر حول سبل مكافحة الإرهاب والتطرف.

وتعد هذه المحادثة بمثابة خطوة هامة نحو إعادة إحياء الحوار بين واشنطن وموسكو، بعد فترة من التوتر وعدم الثقة. وقد أشار المعاون بالكرملين يوري أوشاكوف إلى أن الرئيس بوتين اقترح هدنة مؤقتة في أوكرانيا بمناسبة ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية في التاسع من مايو، وهو ما لقي ترحيباً من الرئيس ترامب. وتأتي هذه المبادرة في ظل تزايد الدعوات الدولية إلى وقف إطلاق النار والسماح بتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين.

الجدير بالذكر أن الرئيس بوتين كان قد أعلن عن هدنة مماثلة العام الماضي، إلا أنها لم تلقَ استجابة من الجانب الأوكراني. ومع ذلك، يرى المحللون أن الظروف الحالية قد تكون أكثر ملاءمة لتحقيق وقف إطلاق النار، خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التطور إلى تغييرات كبيرة في المشهد السياسي والأمني في المنطقة. كما ناقش الطرفان سبل التعاون في مجالات أخرى، مثل مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وتعزيز التبادل التجاري والثقافي.

وأكد الرئيسان على أهمية الحفاظ على قنوات الاتصال المفتوحة، والعمل معاً لمواجهة التحديات المشتركة. وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، فقد قدم الرئيس بوتين مقترحات محددة تهدف إلى تخفيف التوترات وإيجاد حل دبلوماسي. ومن بين هذه المقترحات، عرض موسكو تخزين اليورانيوم الإيراني المخصب على أراضيها، وهو ما قد يساعد في تهدئة المخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني. كما اقترح الرئيس بوتين عقد اجتماع ثلاثي يضم روسيا والولايات المتحدة وإيران لمناقشة هذا الملف بشكل معمق.

وأعرب الرئيس ترامب عن تقديره لهذه المقترحات، ووعد بدراستها بعناية. ومن المتوقع أن تشكل هذه المحادثة نقطة انطلاق لمفاوضات جديدة حول الملف النووي الإيراني. وفي سياق متصل، أكد يوري أوشاكوف أن الرئيس ترامب أبدى رد فعل إيجابياً تجاه مقترح وقف إطلاق النار المؤقت في أوكرانيا، واعتبر أن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا بات وشيكاً. ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل محددة حول كيفية تنفيذ هذا الاتفاق.

ومن المنتظر أن يعقد الجانبان اجتماعات أخرى في المستقبل القريب لمناقشة هذه المسائل بشكل أكثر تفصيلاً. وتأتي هذه التطورات في وقت حرج، حيث تشهد المنطقة تصاعداً في التوترات وعدم الاستقرار. ومن الأمل أن تؤدي هذه المحادثات إلى تخفيف هذه التوترات وإيجاد حلول سلمية للأزمات القائمة





