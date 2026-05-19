ترامب يعلن عن تأجيل هجمات على إيران بعد طلب من دول الخليج، ويهدد باستئناف العمليات العسكرية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن اليوم عن تأجيل هجمات على إيران كان من المقرر تنفيذها في 18 مايو/أيار الجاري، وذلك قبل ساعة واحدة فقط من انطلاقها، استجابة لطلب من دول الخليج. وقد تم تأجيل العملية بعد تلقيه اتصالا من قادة كل من السعودية والإمارات وقطر طالبين بتأجيلها لبضعة أيام. وقد منح ترامب إيران مهلة تتراوح بين يومين وثلاثة أيام، وقد تمتد إلى بداية الأسبوع، وذلك بعد تلقيه اتصالا من قادة إيران طالبين بتأجيل العملية. وقد حذر ترامب من أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فقد يتم استئناف العمليات العسكرية، قائلا: قد نحتاج إلى توجيه ضربة قوية مرة أخرى، لست متأكدا بعد، وسنعرف قريبا. وقد توعد المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا، الثلاثاء، بفتح جبهات جديدة واستخدام وسائل وأدوات مختلفة إذا تعرضت بلاده لهجوم أمريكي إسرائيلي جديد. وقد فرضت الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية منذ 13 أبريل/ نيسان، وذلك بعد تعثر مفاوضاتها مع طهران بوساطة باكستانية. وقد ردت إيران بإغلاق المضيق ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب. وقد بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/شباط، خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، بحسب طهران التي شنت هجمات على إسرائيل ودول عربية، خلفت قتلى أمريكيين وإسرائيليين، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

