ترامب يتواطأ مع نتنياهو: دعم متزايد وتداعيات دولية وخيمة

يكشف التقرير عن تصاعد الدعم الأمريكي لنتنياهو، وصولاً إلى التواطؤ في عمليات عسكرية، وتأثير ذلك على العزلة الدولية لإسرائيل، وتصاعد الحركات المناهضة، وتأثير ذلك على فرص ترامب في الحصول على جائزة نوبل للسلام.

شهد الدعم والتأييد الذي قدمه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصاعدًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، حتى وصل إلى درجة التواطؤ في التخطيط لعمل عسكري ضد دولة قطر، وهو ما أثار جدلاً واسعًا وانقسامات داخلية وخارجية. أدت هذه الخطوة إلى عزلة دولية للكيان الصهيوني، وتسببت في تحول كبير في الرأي العام العالمي، لا سيما في أوروبا وأمريكا، حيث بدأ يميل إلى إدانة إسرائيل واعتبارها مسؤولة عن جرائم حرب وإبادة جماعية.

وقد تزامن ذلك مع ظهور حركات شعبية تطالب بتحرير فلسطين من النهر إلى البحر، وانتشار مقاطعة غير رسمية في الفنادق والمطاعم الأوروبية والأمريكية، التي ترفض استقبال حاملي جوازات السفر الإسرائيلية، الأمر الذي يمثل تحديًا كبيرًا للحركة الصهيونية ويقلقها بشدة. من الواضح أن أي رئيس وزراء إسرائيلي آخر غير نتنياهو، لم يكن ليصمد أمام هذا التدهور في السمعة الدولية والعزلة المتزايدة، أو يستمر في الحكم في ظل هذه السياسات والممارسات. بل حتى نتنياهو نفسه كان من المفترض أن يسقط أو يتم إجباره على التراجع قبل أشهر، لولا الدعم الأمريكي السخي له، والذي سمح له بالاستمرار في الحرب لمدة تقرب من عامين. أظهر ترامب دعمه المطلق لنتنياهو، ليس فقط من خلال التصريحات والتأييد السياسي، بل وصل إلى درجة التواطؤ في التخطيط لعمل عسكري ضد دولة قطر، بهدف اغتيال وفد حركة حماس المفاوض. بعد فشل هذه العملية وتعرضها للإدانة الدولية، حاول ترامب التنصل من مسؤوليته، لكنه أصر في مؤتمر صحفي في لندن في 18 أيلول/سبتمبر مع رئيس الوزراء البريطاني على مواصلة دعمه لنتنياهو في حربه على غزة، التي بلغت أقصى درجات الوحشية بإعلانه استراتيجية 'عربات جدعون 2' لاحتلال مدينة غزة، مع التركيز على التدمير، وقتل المدنيين، وتجويعهم، وخصوصًا الأطفال والنساء والمسنين. هذا السلوك يعزز الاعتقاد بأن ترامب يتحمل المسؤولية الأساسية عن استمرار الحرب في غزة. لولا دعم ترامب، لما تمكن نتنياهو من الاستمرار في ظل هذه العزلة والفشل والتحدي للعالم. هذا التحول جعل ترامب العدو الأول للشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية، مما سيلحق به وبالولايات المتحدة أضرارًا بالغة، خاصة مع تدهور سمعة نتنياهو والكيان الصهيوني. على معارضي الحرب في غزة، تكثيف حملاتهم ضد ترامب، باعتباره المسؤول الأول عن استمرار الحرب، أملاً في إجباره على التراجع عن دعمه لنتنياهو، وهو ما قد يجعله يفقد فرصة الفوز بجائزة نوبل للسلام، والتي كانت من طموحاته الكبيرة. فإذا حصل عليها، فستلطخ سمعته بسبب دوره في حرب غزة، وذلك إذا ما منحت لشخص متورط في جرائم إبادة. أصبح من الضروري لمعارضي الحرب الإجرامية في قطاع غزة، أن يشدّدوا الحملة على ترامب، باعتباره قد أصبح المسؤول الأول عن الحرب واستمراريتها، عسى يؤدي ذلك إلى تراجعه عن الانقياد وراء نتنياهو. وهذا التراجع يزيد من احتمال تعاظم ردود الفعل على جريمة الإبادة، وما أخذ يتبدّى من فشل عسكري لاستراتيجية 'عربات جدعون 2' مع تعاظم عمليات المقاومة، وآخرها عملية 18 أيلول/ سبتمبر 2025 في رفح، بقتل الضباط الأربعة. لقد أصبح الوضع العسكري للحرب في قطاع غزة مرشحا، عسكريا وسياسيا ودوليا، ليؤدي إلى سقوط كل رهان على نتنياهو وترامب في كسب الحرب، وذلك على عكس أوهام الذين يدعون إلى الاستسلام





