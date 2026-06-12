ترامب: الولايات المتحدة على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، نشر تصريح لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، يتحدث فيه عن قرب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. بينما نفى المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، توصل بلاده إلى نتيجة نهائية بشأن اتفاق، معتبرا أن ما يطرح بهذا الصدد"مجرد تكهنات".

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الجمعة، نشر تصريح لوزير الخارجية ال إيران ي عباس عراقجي، عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، تحدث فيه عن قرب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة و إيران .

وكتب عراقجي، في منشوره على منصة"إكس" الأمريكية، أن"مذكرة تفاهم إسلام آباد لم تكن قريبة من الإتمام إلى هذا الحد قط". وفي منشور على حسابه منصته"تروث سوشال", الجمعة، قال ترامب:"البنود التي سربتها إيران إلى مصادر الأخبار المزيفة لا علاقة لها بالبنود المتفق عليها خطيا". ومساء الخميس، ادعى ترامب، أن بلاده قررت إنهاء الحرب على إيران"بعد موافقة طهران على عدم امتلاك أسلحة نووية".

وأعلن ترامب، عبر"تروث سوشال" إلغاء هجمات كانت مخططة ضد إيران الليلة الماضية، مدعيا أن التفاهمات المقترحة حظيت بموافقة أطراف عدة، بينها إسرائيل، وأن موعد ومكان التوقيع الرسمي سيُعلنان لاحقا. بدوره، نفى متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، توصل بلاده إلى نتيجة نهائية بشأن اتفاق، خلافا لما أعلنه ترامب، معتبرا أن ما يطرح بهذا الصدد"مجرد تكهنات", لكنه لفت إلى أن معظم نص الاتفاق الذي جرى التفاوض عليه تم استكماله، إلا أنه لم يحسم بسبب تغير مواقف الولايات المتحدة بشكل مستمر.

وما بين تعثر وتفاؤل حذر، تخوض واشنطن وطهران منذ بدء الهدنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي، مفاوضات لإنهاء الحرب بوساطة باكستانية، التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي





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