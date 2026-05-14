ترامب في بكين: ملامح عهد جديد من الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن وبكين

زيارة تاريخية يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، شهدت لقاءات رفيعة المستوى تهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والدبلوماسية وتجاوز الخلافات العالقة بين القوتين العظميين.

شهدت العاصمة الصينية بكين حدثاً دبلوماسياً بارزاً تمثل في زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، والتي جاءت في توقيت حساس يتطلب إعادة صياغة العلاقات بين القوتين العظميين في العالم.

بدأت مراسم الزيارة بوصول الرئيس ترامب في موكب سيارات مهيب إلى القاعة المخصصة للاستقبال، حيث كان في انتظاره وفد أمريكي رفيع المستوى يجمع بين القوة السياسية والعسكرية والقدرة الاقتصادية. ضم الوفد وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيث، مما يعكس رغبة واشنطن في تناول كافة الملفات من الأمن القومي إلى الدبلوماسية الدولية.

ولم تقتصر الزيارة على الجانب الحكومي، بل شهدت حضور نخبة من رؤساء الشركات العالمية، وفي مقدمتهم إيلون ماسك، مما يشير إلى أن المحرك الأساسي لهذه القمة هو تعزيز الشراكات التكنولوجية والتجارية التي تخدم مصالح الجانبين. وفي أجواء سادتها المودة والتقدير المتبادل، وجه الرئيس ترامب دعوة رسمية وشخصية للسيدة بنغ لييوان، زوجة الرئيس الصيني شي جين بينغ، لزيارة البيت الأبيض في الرابع والعشرين من سبتمبر المقبل، مؤكداً تطلع الولايات المتحدة لهذه الزيارة التي تهدف إلى تعزيز الروابط الإنسانية والاجتماعية بين القيادتين.

ولم يتوانَ ترامب عن الإشادة بالرئيس الصيني، واصفاً إياه بالقائد العظيم، ومشيراً إلى أن هذه الحقيقة قد لا يتقبلها البعض، لكنه يصر على قولها تقديراً للعمل الجاد الذي قامت به الصين تحت قيادته. وقد شدد ترامب على أن العلاقة بين واشنطن وبكين تتجه نحو مرحلة ذهبية ستكون أفضل من أي وقت مضى، معبراً عن ثقته المطلقة في أن القوتين العظميين قادرتان على بناء مستقبل رائع معاً من خلال التفاهم المشترك والتعاون الوثيق.

وعن طبيعة العلاقة الشخصية التي تربطه بالرئيس شي، أوضح ترامب أنهما يعرفان بعضهما منذ فترة طويلة، وأن التفاهم كان دائماً هو السمة الغالبة على تعاملهما، حيث كانا ينجحان في حل أي مشكلة تواجههما بسرعة وكفاءة عالية. وأضاف أن الوفد المرافق له، والذي يضم ثلاثين شخصية من أبرز رجال الأعمال في العالم، قد جاء تعبيراً عن الاحترام العميق للصين ولقيادتها، ورغبة صادقة في فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار المتبادل.

وأكد ترامب أن كونه صديقاً للرئيس الصيني هو شرف كبير له، وأن هذا التقارب سيعود بالنفع على استقرار الاقتصاد العالمي والسياسة الدولية. من جانبه، استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ هذه التصريحات بروح إيجابية، مؤكداً في بداية القمة على رؤيته الاستراتيجية للعلاقات الثنائية. وأشار شي إلى إيمانه العميق بأن المصالح المشتركة التي تربط الصين بالولايات المتحدة تفوق بكثير حجم الخلافات القائمة بينهما، وهو ما يفتح الباب أمام تسويات شاملة في الملفات العالقة.

إن هذا اللقاء يمثل تحولاً جذرياً في الخطاب السياسي، حيث تم استبدال لغة التوتر بلغة التعاون والمصالح المتبادلة، مما يبشر بحقبة جديدة من التوازن الدولي تسعى فيها القوتان إلى قيادة العالم نحو الاستقرار والازدهار الاقتصادي بعيداً عن الصدامات المباشرة، مع التركيز على تعزيز التبادل التجاري وتطوير الابتكارات التكنولوجية التي تخدم البشرية جمعاء





