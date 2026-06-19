ترامب يصف اتفاق إيران بـ'الاستسلام غير المشروط' وجمهوريو الكونغرس ينتقدون بشدة

تصريحات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقب توقيع مذكرة تفاهم مع إيران، وانتقادات حادة من جمهوريين في الكونغرس)

شهدت الساحة السياسية الأمريكية تطورات مثيرة للجدل في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة و إيران ، حيث أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن رضاه بالاتفاق، واصفاً إياه بأنه يمثل 'استسلاماً غير مشروط' من قبل إيران .

التصريحات جاءت خلال مقابلة مع موقع أكسيوس، حيث بدا ترامب واثقاً من أن الصراع أظهر 'مدى اتساع صلاحياته الرئاسية'. من ناحية أخرى، عبر عدد من أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس عن صدمتهم وقلقهم إزاء بنود الاتفاق، مع وصف بعضهم له بأنه أدى إلى خروج إيران أقوى بينما أصبحت الولايات المتحدة أضعف. يذكر أن مذكرة التفاهم تهدف إلى إطلاق مفاوضات مدتها 60 يوماً للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب بين البلدين





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