ترامب يعلن عن احتمالية رفع حظر الشركات الصينية على النفط الإيراني وبيع الأسلحة لتايوان

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن احتمالية رفع الحظر المفروض على شراء الشركات الصينية للنفط الخام الإيراني وبيع الأسلحة لتايوان خلال زيارته الأخيرة إلى الصين. وقد حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الأمريكي من أن سوء التعامل مع الخلافات بين البلدين بشأن تايوان قد يدفع العلاقات الصينية الأمريكية إلى منطقة خطيرة للغاية.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يستبعد أن ترفع الولايات المتحدة الحظر المفروض على شراء الشركات الصينية للنفط الخام الإيراني. وأضاف ترامب ردا على سؤال حول احتمال التخلي عن الإجراءات ضد الشركات الصينية التي تشتري النفط من إيران: لقد تحدثنا في الأمر وسأتخذ القرار.

خلال حديثه، قال ترامب أيضا إنه سيتخذ قرارا قريبا بشأن المزيد من مبيعات الأسلحة إلى تايوان. وكان الرئيس الصيني قد أكد سابقا أن مصير هذه الجزيرة لا يزال قضية محورية في العلاقات مع الولايات المتحدة. وقد يؤدي النهج الخاطئ الذي تتبعه واشنطن إلى دفع العلاقات بين البلدين إلى وضع بالغ الخطورة. وتوجه ترامب إلى بكين في 13 مايو لإجراء محادثات مع شي جين بينغ.

