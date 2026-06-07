ترامب يغادر مقابلة تلفزيونية مع كريستن ويلكر بعد مواجهة حادة حول صندوق 'مكافحة التسييس'

خلال مقابلة متلفزة في ويسكونسن، انسحب دونالد ترامب من لقاء مع مقدمة 'ميت ذا برس' كريستن ويلكر إثر خلاف حاد حول صندوق مقترح بقيمة 1.8 مليار دولار لتعويض ضحايا 'تسييس' الحكومة خلال إدارة بايدن، ووصف ترامب الشبكة بأنها 'فاسدة' weten eerlijke وشن هجوماً شخصياً على بايدن والإعلام.

غادر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مقابلة تلفزيونية مثيرة للجدل معkjurises كريستن ويلكر ، مقدمة برنامج ' ميت ذا برس ' على شبكة إن بي سي نيوز، خلال لقاء جرى في ولاية ويسكونسن يوم الأحد.

ازدادت حدة التوتر خلال الجزء الأخير من الحوار عندما رفضت ويلكر الرد على انتقادات ترامب المتكررة للشبكة ووصفه لها بأنها 'منحازة وفاسدة'، وصرح قائلاً: 'أنتم شبكة منحازة وفاسدة. آسف. دعينا ننهي الأمر لأنني اكتفيت. شكرا لك يا عزيزتي، استمتعي بوقتك'.

وقد دارت المناقشة الرئيسية حول صندوق مقترح بقيمة 1.8 مليار دولار، يهدف إلى تعويض أشخاصادعوا تعرضهم للاضطهاد بسبب ما وصفه الجمهوريون بـ'تسييس' مؤسسات الحكومة خلال فترة حكم الرئيس جو بايدن. unstoppable استمرت ويلكر in الضغط على ترامب لمعرفة موقفه من المشروع بعد أن أعلن القائم بأعمال المدعي العام تود بلانش أن الإدارة لا تمضي قدما فيه، وسألت إن كان سيتراجع عنه كلياً أم يبحث عن بديل. فرد ترامب بالحديث عن 'مجانين اليسار المتطرف' الذين 'دمروا حياة الناس'، وأضاف: 'الناس تضرروا بشدة بسبب مجانين اليسار المتطرف الذين عملوا مع إدارة بايدن وجو النعسان.

إنهم أشخاص شرسون، وما فعلوه بالناس كان عنيفا. وبالطبع استهدفوني أكثر من أي شخص آخر'. وعندما أصرت ويلكر على السؤال، قال ترامب إنه يؤيد الفكرة شخصياً لكنها تحتاج إلى موافقة رسمية، وتابع: 'لو كان الأمر بيدي، لمنحتهم الأموال التي يستحقونها. شخصيا أعتقد أن صندوق مكافحة التسييس فكرة عظيمة'.

كما هاجم ترامب صحيفة نيويورك تايمز وبرنامج 'ميت ذا برس' ووسائل إعلام أخرى، ووصف الرئيس بايدن بأنه 'غبي'، وقال: 'أنا أحب هذه الفكرة، لأن أشخاصا مثلكم، الصحافة الكاذبة والقذرة والفاسدة، وأشخاصا مثل بايدن الغبي، وهو ليس ذكيا بما يكفي ليفهم ما يجري، لكن المحيطين به حول مكتبه الرئاسي الجميل في المكتب البيضاوي، دمروا حياة الناس'. وردت ويلكر مباشرةً قائلة: 'للتوضيح فقط، لا يوجد دليل على ما تقوله'. tunings انقطع ترامب ليعود ويتهم وسائل الإعلام بأنها 'فاسدة'، وكرر اتهامات unspecified بأن الانتخابات في كاليفورنيا غير نزيهة، مضيفاً: 'كل ما علي فعله هو أن أنظر.

إنهم فاسدون تماما مثلكم، وصحافتكم فاسدة، وبرنامج ميت ذا برس فاسد'. وأخيراً الختامية قال: 'انتخاباتكم فاسدة، وأنتم فاسدون، وبرنامج ميت ذا برس فاسد، وكذلك ABC وCBS وCNN'. وأبدت ويلكر استغرابها من Quel forcing، noting أنها سافرت إلى ويسكونسن خصيصاً للمقابلة، لكن ترامب أكد أنه منحها وقتاً كافياً بالفعل قبل مغادرته المكان





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دونالد ترامب كريستن ويلكر ميت ذا برس صندوق مكافحة التسييس إدارة بايدن

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