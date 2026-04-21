ترامب يدرس الحضور الشخصي لتوقيع اتفاق محتمل مع إيران وسط جهود دبلوماسية مكثفة

تتجه الأنظار نحو إسلام آباد مع تزايد احتمالية استئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وسط تقارير عن رغبة الرئيس ترامب في التوصل لتسوية تضمن استقرار الأسواق العالمية وتمنع التسلح النووي لطهران.

تشير التقارير الواردة من مصادر دبلوماسية مطلعة، استندت إليها وكالة رويترز، إلى وجود حالة من الزخم الدبلوماسي المتسارع الذي يدفع باتجاه استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران يوم الأربعاء المقبل. وتأتي هذه التطورات في وقت حساس تمر به العلاقات الدولية، حيث يتطلع المجتمع الدولي إلى إيجاد مخرج للأزمة المتصاعدة التي ألقت بظلالها على أسواق الطاقة والبورصات العالمية.

وتشير المصادر إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس بجدية إمكانية الحضور الشخصي في حال الوصول إلى اتفاق نهائي، أو المشاركة عبر تقنيات الاتصال المرئي، مما يعكس رغبته القوية في حسم الملف وضمان استقرار الأسواق العالمية التي عانت من التقلبات خلال الفترات الماضية. من جهتها، أفادت مصادر إيرانية رسمية بأن طهران تتعامل مع هذه الدعوات للمشاركة في المحادثات بإيجابية حذرة، مؤكدة أن قرار المشاركة النهائية لا يزال قيد الدراسة والتقييم داخل أروقة السلطة في طهران. وتأتي هذه الخطوات في إطار مساعي إيرانية لاستغلال نفوذها الاستراتيجي، لا سيما سيطرتها على مضيق هرمز، للوصول إلى تسوية تخفف من وطأة العقوبات الاقتصادية الخانقة المفروضة عليها، مع محاولة الحفاظ على مكتسباتها في البرنامج النووي. في المقابل، يصر الجانب الأمريكي على وضع خطوط حمراء واضحة، حيث يشدد الرئيس ترامب على أن الهدف الأساسي من هذه المفاوضات هو منع إيران من امتلاك القدرات التقنية التي تمكنها من إنتاج سلاح نووي، وهو ما يعتبر ركيزة أساسية لأي تفاهمات مستقبلية. على الصعيد الاقتصادي، انعكست هذه الأنباء إيجاباً على الأسواق العالمية، حيث شهدت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً وانتعشت مؤشرات الأسهم في التعاملات الآسيوية، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين بإمكانية تجنب سيناريوهات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط. إلا أن الطريق نحو الاتفاق لا يزال محفوفاً بالتحديات؛ فقد كشفت تقارير شبكة CNN عن وجود تباينات في وجهات النظر وتعقيدات ناجمة عن التصريحات السياسية المتبادلة. كما دخلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على خط الأزمة، حيث حذر مديرها العام رافائيل غروسي من أن أي اتفاق ثنائي يتم التوصل إليه بعيداً عن إشراف الوكالة سيكون منقوصاً ويفتقر إلى المصداقية الدولية. وبينما يتأهب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس للتوجه إلى إسلام آباد للمشاركة في هذه المحادثات، يظل السؤال الكبير هو ما إذا كانت الأطراف ستتمكن من تجاوز نقاط الخلاف الجوهرية والوصول إلى تسوية مستدامة تجنب المنطقة ويلات النزاعات المسلحة وتحقق التوازن المطلوب في أسواق الطاقة





الولايات المتحدة، إيران، دونالد ترامب، البرنامج ال

