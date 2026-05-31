ترامب يطلب تعديلات على الاتفاق النووي الإيراني مع إيران

ترامب يطلب إجراء تعديلات على الاتفاق النووي الإيراني مع نظرائه الإيرانيين، وذلك خلال اجتماع عقد في غرفة العمليات (Situation Room) يوم الجمعة. ويهدف ترامب إلى إبرام الاتفاق وتوقعه قريبا، لكنه حريص على تعزيز عدة بنود يعتبرها مهمة بالنسبة له، ولا سيما ما يتعلق بالمواد النووية الإيرانية، وفقا لمسؤولين أمريكيين.

أفاد موقع "أكسيوس" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب إجراء تعديلات عدة على الاتفاق الذي توصل إليه مبعوثوه مع نظرائهم ال إيران يين، تشمل الملف النووي و مضيق هرمز .

ونقل "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي رفيع ومصدر مطلع، أن ترامب طلب إجراء تعديلات عدة على الاتفاق الذي توصل إليه مبعوثوه مع نظرائهم الإيرانيين، وذلك خلال اجتماع عقد في غرفة العمليات (Situation Room) يوم الجمعة. ويريد ترامب إبرام الاتفاق ويتوقع الانتهاء منه قريبا، لكنه حريص على تعزيز عدة بنود يعتبرها مهمة بالنسبة له، ولا سيما ما يتعلق بالمواد النووية الإيرانية، وفقا لمسؤولين أمريكيين.

ولفت الموقع إلى أن طلب ترامب هذا، أدى إلى إطلاق جولة جديدة من الأخذ والرد بين الطرفين قد تستمر عدة أيام، بحسب المصدرين، طلب ترامب من فريقه إدخال تعديلات على مسودة الاتفاق، وتحديدا على البنود المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية:"الأمر يتعلق بمزيد من التفاصيل بشأن كيفية حصول الولايات المتحدة على هذه المواد النووية وتوقيت ذلك".

من جهته، قال المسؤول الأمريكي ل"أكسيوس" إن ترامب أُبلغ بأن الإيرانيين سيحتاجون إلى نحو 3 أيام للرد على هذه التعديلات، وأضاف المسؤول مازحا:"إنهم حرفيا في كهوف ولا يستخدمون البريد الإلكتروني". وتابع المسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قائلا:"سيكون هناك اتفاق. أما توقيت إبرامه فسنرى. نحن مستعدون للانتظار حتى يحصل الرئيس على ما طلبه.

قد يستغرق الأمر أسبوعا، وقد يكون أقل من ذلك أو أكثر. ومع بداية الأسبوع المقبل نأمل أن يكون لدينا شيء جاهز"





