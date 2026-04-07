ترامب يهدد بإفناء حضارة ويحذر من عواقب وخيمة في ظل التوتر مع إيران

تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد تهديدات ترامب بإفناء حضارة. إيران ترد بتحذيرات من إغلاق المضائق والمس بالمنطقة.

هدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإفناء حضارة بأكملها في تصريحات شديدة اللهجة وجهها ل إيران مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها لإبرام اتفاق جديد. جاء ذلك في منشور له عبر منصة تروث سوشيال حيث قال ترامب: ستموت حضارة بأكملها الليلة، ولن تعود أبدا، لا أريد أن يحدث ذلك، لكنه على الأرجح سيحدث.

وأضاف: لكن الآن وقد أصبح لدينا تغيير كامل وشامل للنظام، حيث تسود عقول مختلفة وأكثر ذكاء وأقل تطرفا، فربما يمكن أن يحدث شيء رائع ثوري، من يدري؟\وتابع ترامب في منشوره متحدثا عن أهمية اللحظة الراهنة: سنشهد الليلة إحدى أهم اللحظات في تاريخ العالم الطويل والمعقد، 47 عاما من الابتزاز والفساد والموت ستنتهي أخيرا، حفظ الله الشعب. في المقابل، وعلى الجانب الإيراني، نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مقر خاتم الأنبياء المركزي تهديدا بإغلاق مضيق هرمز بشكل كامل إذا نفذ ترامب تهديده باستهداف محطات الطاقة الإيرانية. كما حذر التهديد من أن محطات الطاقة في الدول التي تستضيف قوات أمريكية في المنطقة ستصبح أهدافا مشروعة، في إشارة واضحة إلى دول الخليج. هذا التصعيد في التهديدات يأتي في سياق التوتر المتزايد بين البلدين، والذي يشهد تصاعدا في حدة الخطاب السياسي والتصريحات النارية.\من جهته، نقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني كبير قوله إن حلفاء إيران سيغلقون مضيق باب المندب، إذا خرج الوضع عن السيطرة، وذلك ردا على تهديد ترامب بضرب محطات الكهرباء الإيرانية. وأضاف المصدر: إذا هاجمت أمريكا محطات الكهرباء الإيرانية فإن المنطقة بأكملها والسعودية ستغرقان في ظلام دامس، بحسب تعبيره. تجدر الإشارة إلى أن ترامب كان قد أطلق تهديدات مماثلة قبل أيام، ومنح مهلة لقصف كافة محطات الطاقة والجسور في إيران، لإجبارها على إبرام اتفاق، وفتح مضيق هرمز. كما سبق أن نشر ترامب منشورا عبر منصته تضمن شتائم نابية بحق إيران، مؤكدا أنه سيمضي قدما في تنفيذ تهديداته بشأن محطات الطاقة والجسور. هذه التطورات تعكس تصاعدا خطيرا في التوترات الإقليمية وتزيد من احتمالية حدوث صراع أوسع نطاقا، مما يستدعي تدخلا دبلوماسيا عاجلا لتهدئة الأوضاع





