ترامب: إيران لا تستطيع ابتزاز أمريكا.. وطهران تؤكد سيطرتها على مضيق هرمز

تأكيد أمريكي على عدم القدرة على ابتزاز الولايات المتحدة بالتزامن مع إعلان إيران استعادة السيطرة الكاملة على مضيق هرمز الاستراتيجي، وسط محادثات تتسم بالتوتر والمواقف المتشددة من الجانبين.

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت بأن إيران لا تستطيع ابتزاز الولايات المتحدة، وذلك في رد على إعلان طهران استعادة السيطرة الكاملة على مضيق هرمز الاستراتيجي. وأكد ترامب خلال توقيع أمر تنفيذي في البيت الأبيض أن طهران لا تزال تسعى إلى إغلاق المضيق، لكنه شدد على عدم قدرتهم على ابتزاز الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من التصعيد المحيط بهذا الممر المائي الحيوي، أعرب ترامب عن ثقته في نتائج المحادثات الجارية، قائلاً إن الأمور تسير على ما يرام وسنعرف المزيد بنهاية اليوم، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تتحدث مع إيران وتتخذ موقفاً حازماً. وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أنه لم يسبق لأحد أن واجه إيران كما فعلت إدارته. وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق من السبت إعادة إغلاق مضيق هرمز، معتبرة ذلك رداً على استمرار الحصار الأمريكي، مما يمثل تراجعاً عن قرارها السابق بإعادة فتح الممر البحري الهام لتجارة الوقود العالمية. وكان ترامب قد أكد عزمه على مواصلة حصار الموانئ الإيرانية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع طهران، مشيراً إلى احتمالية عدم تمديد وقف إطلاق النار بعد انتهائه. في غضون ذلك، أفادت إيران بأنها تدرس مقترحات جديدة تلقتها من الولايات المتحدة، ضمن جهود وساطة تقودها باكستان لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. ووفقاً لبيان صادر عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني نقلته وكالة الأنباء الرسمية، فقد تم عرض هذه المقترحات خلال زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران، وأن إيران تدرسها حالياً. وأكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن مضيق هرمز يخضع لسيطرة إيران، مشدداً على أنه إذا لم ترفع الولايات المتحدة الحصار، فسيتم تقييد حركة الملاحة في المضيق بشكل كامل. عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعاً في غرفة العمليات بالبيت الأبيض صباح السبت لمناقشة الأزمة المتجددة حول مضيق هرمز والمفاوضات مع إيران، وفقاً لمسؤولين أمريكيين. أعلن مساعد الرئيس الإيراني للعلاقات العامة مهدي طباطبائي أن إيران أتاحت المرور المشروط عبر مضيق هرمز لإثبات حسن نواياها وسعيها للسلام، لكن نكث ترامب أدى إلى إغلاق المضيق مرة أخرى. ذكرت صحيفة 'وول ستريت جورنال' نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي يستعد في الأيام المقبلة لمداهمة ناقلات نفط مرتبطة بإيران ومصادرة سفن تجارية في المياه الدولية. أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدافع بأي ثمن عن حقها في السيطرة على مضيق هرمز. أصدرت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بياناً بشأن تطورات المفاوضات، أكدت فيه أن طهران مصممة على ممارسة الإشراف والسيطرة على عبور مضيق هرمز حتى النهاية النهائية للحرب. أكد محمد صالح جوكار، رئيس لجنة الشؤون الداخلية والمجالس في مجلس الشورى الإسلامي، أن مضيق هرمز يخضع حالياً لإدارة القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني. قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن بلاده ليست مستعدة لجولة محادثات جديدة مع واشنطن، لأنها لم تتخل عن موقفها المتشدد، مؤكداً أن طهران لن تسلم اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة. قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن أهداف العملية الأمريكية في إيران كانت السيطرة على النفط الذي يمر عبر مضيق هرمز. أفادت وكالة 'تسنيم' الإيرانية نقلاً عن مصادرها بأنه بسبب الحصار البحري الأمريكي لإيران ومطالب واشنطن المفرطة في المفاوضات، فإن إيران لم توافق بعد على الجولة التالية من المفاوضات. قال نائب رئيس وزراء باكستان ووزير الخارجية محمد اسحاق دار، السبت، إن باكستان تعمل على تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، مشيراً إلى أن لبنان من أبرز عقد التفاوض. أفادت صحيفة 'سي بي إس نيوز' نقلاً عن مسؤولين أمريكيين بأن برنامج إيران الصاروخي ودعم طهران لحلفائها الإقليميين لا يناقشان حالياً. ذكرت وكالة 'فارس' صباح اليوم السبت أن 5 ناقلات نفط خاضعة لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) ومنسوبة إلى إيران، تعبر حالياً مضيق هرمز. أعلنت هيئة الطيران المدني الإيراني فتح جزء من الأجواء الشرقية للبلاد اعتباراً من اليوم السبت، وأصبحت الرحلات الجوية من مطارات شرق البلاد ممكنة. أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني عودة مضيق هرمز إلى إدارة وسيطرة القوات المسلحة المشددة، بسبب عدم التزام الولايات المتحدة بالعهود. أكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إجئي أن الولايات المتحدة وإسرائيل ارتكبتا جميع أنواع الجرائم الحربية خلال الحرب على إيران ويجب ملاحقتهما. توقع مسؤولون إيرانيون أن تستأنف المفاوضات بين وفدي إيران والولايات المتحدة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد يوم الاثنين، على أن يصل المفاوضون إلى المدينة الأحد. في تصريحات رسمية، أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن مضيق هرمز يقع تحت السيطرة الكاملة لإيران. وشدد قاليباف على أنه في حال استمرار الولايات المتحدة في فرض حصارها، فإن حركة الملاحة في المضيق ستواجه قيوداً كاملة. وفي سياق متصل، عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعاً هاماً في غرفة العمليات بالبيت الأبيض 