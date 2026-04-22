ترامب يمدد الهدنة مع إيران وسط انقسامات داخل طهران وغياب الرد على مقترحات السلام

في ظل غياب الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية وتفاقم الانقسامات داخل القيادة في طهران، قرر الرئيس ترامب تمديد وقف إطلاق النار لأجل غير مسمى مع استمرار تعثر المفاوضات بشأن البرنامج النووي والحصار في مضيق هرمز.

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعاً عاجلاً ومصيرياً في البيت الأبيض مع فريقه للأمن القومي، الذي ضم وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف. كان الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ قرار حاسم بشأن المسار المستقبلي للتعامل مع إيران ، خاصة في ظل اقتراب الموعد النهائي ل وقف إطلاق النار .

كانت الطائرة المخصصة لنقل نائب الرئيس جيه دي فانس إلى باكستان بانتظار إشارة الانطلاق لبدء جولة مفاوضات جديدة، إلا أن الصمت الإيراني المطبق وضع الإدارة الأمريكية في مأزق دبلوماسي كبير، حيث لم تتلق واشنطن أي رد على بنود الاتفاق العام التي أرسلتها سابقاً، مما أثار مخاوف من عبثية التوجه إلى باكستان دون ضمانات. وتشير تحليلات كبار مساعدي ترامب إلى أن هذا التلكؤ الإيراني يعود بشكل رئيسي إلى وجود انقسامات حادة داخل هيكل القيادة الإيرانية. وبحسب تقارير استخباراتية ووسطاء باكستانيين، يبدو أن هناك عجزاً في التوافق بين الأطراف الإيرانية بشأن ملفات حساسة مثل تخصيب اليورانيوم ومصير المخزون الحالي. يضاف إلى ذلك حالة الغموض التي تحيط بدور المرشد الجديد مجتبى خامنئي، حيث يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن استراتيجية خامنئي في البقاء بعيداً عن الأضواء قد تسببت في حالة من التخبط داخل أروقة القرار في طهران، مما دفع المفاوضين الإيرانيين إلى الحيرة والتردد في اتخاذ قرارات مصيرية دون توجيهات واضحة. في مواجهة هذه الضغوط، اختار ترامب نهجاً أكثر مرونة من خلال تمديد وقف إطلاق النار لأجل غير مسمى، متراجعاً عن تهديدات سابقة باستئناف الضربات العسكرية. يأتي هذا القرار في ظل رغبة ترامب في الوصول إلى حل دبلوماسي يحفظ ما يعتبره انتصاراً أمريكياً في هذا الصراع، رغم التحذيرات التي يطلقها مستشاروه من أن هذا التمديد قد تستغله إيران لكسب الوقت وإعادة ترتيب أوراقها العسكرية. في المقابل، لا تزال إيران تصر على رفع الحصار المفروض على مضيق هرمز كشرط مسبق لأي مفاوضات، في حين تزداد الأعباء الاقتصادية على الطرفين بسبب تعطل الملاحة. ومع تباين التصريحات بين رغبة واشنطن في إطار تفاوضي سريع وتشدد المتشددين في طهران الذين يطالبون بالرد العسكري، يبقى الملف الإيراني رهينة لمدى قدرة الطرفين على تقديم تنازلات متبادلة، حيث تظل نقاط الخلاف المتعلقة بالبرنامج النووي ورفع العقوبات هي الاختبار الحقيقي لمدى صمود الهدنة الحالية وفرص التوصل إلى تسوية دائمة





