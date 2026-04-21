ترامب يهدد إيران بتبعات غير مسبوقة وسط تحركات دبلوماسية مكثفة في إسلام آباد

توترات دبلوماسية متصاعدة بين واشنطن وطهران مع اقتراب انتهاء وقف إطلاق النار، وتوقعات بصفقة محتملة وسط تحذيرات أمريكية ومطالبات إيرانية بإنهاء الحصار.

في تصعيد لافت للتوترات الدبلوماسية، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء بأن إيران ستكون مضطرة للجلوس إلى طاولة ال مفاوضات للتوصل إلى اتفاق، محذرا في الوقت نفسه من أن طهران ستواجه مشكلات لا سابق لها في حال رفضها الانصياع لهذا المسار. وأشار ترامب خلال مشاركته في برنامج إذاعي إلى تفاؤله بإمكانية إبرام صفقة عادلة من شأنها إعادة بناء الاقتصاد ال إيران ي وتثبيت الاستقرار العالمي، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية حققت تقدما ملموسا في هذا الملف المعقد.

ومن جانبه، عزز البيت الأبيض هذه التصريحات بالتأكيد على أن واشنطن باتت أقرب من أي وقت مضى لإنهاء النزاع عبر مزيج من الضغوط العسكرية والدبلوماسية والبراعة التفاوضية، في وقت تترقب فيه الأسواق العالمية مآلات هذه التحركات لضمان استقرار أسعار النفط وحركة الملاحة البحرية الدولية. على الجانب الآخر، تبدو المواقف في طهران أكثر حذرا وتوترا، حيث يلوح في الأفق انتهاء وقف إطلاق النار الذي دام أسبوعين وسط اتهامات متبادلة بخرق الاتفاقات. وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الانتهاكات الأمريكية المستمرة تمثل عقبة رئيسية أمام المضي قدما في محادثات السلام التي تستضيفها باكستان، بينما انتقد محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، سياسات ترامب واصفا إياها بمحاولة لفرض الاستسلام تحت وطأة الحصار. ورغم أن طهران تدرس إيجابيا إمكانية الانخراط في مفاوضات إسلام آباد لتخفيف حدة العقوبات الاقتصادية الخانقة، إلا أن تزايد التوترات في مضيق هرمز واحتجاز سفن الشحن زاد من تعقيد المشهد السياسي والعسكري. باكستان، التي تلعب دور الوسيط، تكثف من استعداداتها الأمنية واللوجستية لاستقبال الوفود، حيث نشرت نحو 20 ألف جندي في العاصمة لضمان سير العملية وسط ضبابية تكتنف الموقف. تأتي هذه التحركات في ظل سياق عالمي شديد الحساسية، حيث تتأثر أسواق الطاقة بشكل مباشر بكل تصريح يصدر من واشنطن أو طهران. وقد دفع هذا الوضع الرئيس ترامب إلى الإعلان عن استعداده لاستخدام قانون الأمن القومي لتعزيز الإنتاج المحلي للطاقة والوقود لمواجهة أي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد العالمية. ومع تزايد التكهنات حول طبيعة الضغوط التي قد تمارسها الولايات المتحدة، أثيرت مخاوف دولية بشأن احتمالية توسع رقعة الصراع. إن الصراع حول مضيق هرمز لا يمثل فقط تحديا أمنيا، بل هو جوهر الأزمة التي تضغط على الاقتصاد العالمي وتجعل من التوصل لاتفاق وشيك أمرا ملحا لتجنب عواقب اقتصادية كارثية. وبينما يرفض المسؤولون الإيرانيون التفاوض تحت التهديد، تظل الأنظار معلقة على الساعات القليلة القادمة التي ستحدد ما إذا كانت الدبلوماسية ستنتصر أم أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة من التصعيد المفتوح





