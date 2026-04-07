ترامب يزداد تشاؤماً بشأن الاتفاق مع إيران.. واحتمال ضربات عسكرية يلوح في الأفق

وسط تصاعد التوتر، يعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تشاؤمه بشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران، في الوقت الذي تزداد فيه احتمالات توجيه ضربات عسكرية. تأتي هذه التطورات في ظل تحذيرات دولية من عواقب أي صراع محتمل، وتصاعد المخاوف بشأن الوضع في الشرق الأوسط.

أفادت مصادر إعلامية أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى تشاؤماً متزايداً في الأحاديث الخاصة حول إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران . ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب أصبح أقل تفاؤلاً، مشيرين إلى أن تقييمه قد يتغير بناءً على مسار المحادثات في الساعات المقبلة. وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر في المنطقة، حيث يتوقع أن يصدر ترامب أوامره النهائية بشن ضربات عسكرية محتملة على إيران مساء الثلاثاء.

وتوضح هذه التطورات مدى تعقيد الموقف وتزايد احتمالات التصعيد العسكري، خاصةً مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده ترامب لإيران. وقد صرحت متحدثة باسم البيت الأبيض بأن الرئيس ترامب وحده يعلم ما سيفعله، وأن العالم سيترقب لمعرفة ما إذا كانت إيران ستوافق على شروط الولايات المتحدة، والتي تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز. ويخشى المفاوضون من عدم استجابة إيران لمطالب ترامب، مما قد يمهد الطريق لضربات أمريكية على البنية التحتية الإيرانية. هذه التطورات تلقي بظلالها على المنطقة والعالم بأسره، وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن المستقبل.\في سياق متصل، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن ترامب قد يؤجل الهجوم على إيران إذا لمس بوادر حقيقية لاتفاق وشيك، مؤكداً أنه صاحب القرار النهائي بشأن شن الهجمات. في المقابل، أعرب الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون عن استيائه من تهديدات ترامب بتدمير البنية التحتية الإيرانية، منتقداً ما وصفه بتدنيس المسيحية والإسلام. كما أشارت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غيورغييفا، إلى أن أي عملية عسكرية ضد إيران ستؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع التضخم. هذه التصريحات تعكس القلق الدولي المتزايد بشأن عواقب أي صراع محتمل في المنطقة. و في إطار التطورات السياسية، أعلنت النائبة الديمقراطية ياسمين أنصاري عزمها على تقديم مواد لعزل وزير الحرب بيت هيغسيث بسبب تعامله مع العمليات العسكرية في إيران، في خطوة تصعيدية جديدة ضد إدارة ترامب. كما كشفت تقارير عن استعداد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس للانضمام المباشر إلى مفاوضات مع إيران إذا أحرز المبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف وصهر ترامب، جاريد كوشنر، تقدماً في المفاوضات الحالية. وفي الوقت نفسه، يتصاعد التوتر في المنطقة مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها ترامب، مما يجعل الوضع في الشرق الأوسط على أعتاب تصعيد محتمل.\تتوالى التطورات في المنطقة مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران، وسط ترقب وقلق دوليين. و أكد ترامب أنه غير قلق بشأن احتمال ارتكاب جرائم حرب، مجدداً تهديده بتدمير الجسور ومحطات الكهرباء الإيرانية إذا لم تستجب طهران لإعادة فتح مضيق هرمز. و يرى المحللون أن هذا التصعيد في الخطاب يعكس استراتيجية الضغط القصوى التي يتبعها ترامب، والتي تهدف إلى إجبار إيران على تقديم تنازلات. وفي الوقت نفسه، يشيرون إلى أن هذا النهج ينطوي على مخاطر كبيرة، بما في ذلك احتمال اندلاع صراع عسكري واسع النطاق. و تتصاعد المخاوف بشأن عواقب أي صراع محتمل على الاقتصاد العالمي، مع تحذيرات من صندوق النقد الدولي بشأن تباطؤ النمو وارتفاع التضخم. كما تبرز المخاوف بشأن الوضع الإنساني في المنطقة، مع احتمال تضرر المدنيين والبنية التحتية الحيوية. و يتزايد الضغط على الأطراف المعنية للتوصل إلى حل دبلوماسي يجنب المنطقة حرباً مدمرة. ويراقب العالم بقلق بالغ التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط، آملاً في أن تسود الحكمة وتغلب لغة الحوار على لغة السلاح





