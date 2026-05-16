ترامب يكشف عن خطة للسيطرة على نفط فنزويلا وإيران لتمويل العمليات العسكرية الأمريكية

تفاصيل استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستغلال الاحتياطيات النفطية في فنزويلا وإيران، من خلال تمكين الشركات الأمريكية من إدارة الموارد لضمان عوائد مالية ضخمة تغطي تكاليف الحروب دون تحميل دافعي الضرائب أعباء إضافية.

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رؤية استراتيجية جديدة تهدف إلى تحويل الموارد النفطية في دول مثل فنزويلا وإيران إلى مصادر دخل ضخمة تخدم المصالح الاقتصادية والعسكرية للولايات المتحدة.

وأوضح ترامب في تصريحات أدلى بها لشبكة فوكس نيوز أن واشنطن قد بدأت بالفعل في جني ثمار من النفط الفنزويلي الذي بدأ يتدفق نحو الأسواق الأمريكية، مؤكداً أن هذا التوجه سيؤدي إلى تحقيق ثروات طائلة وعوائد مالية كبيرة تصب في مصلحة الدولة. وأشار إلى أن النموذج الذي يتم تطبيقه حالياً في فنزويلا سيكون بمثابة خارطة طريق سيتم تنفيذها قريباً فيما يخص النفط الإيراني، مما يعكس رغبة الإدارة الأمريكية في فرض سيطرة اقتصادية مباشرة على أهم منابع الطاقة في العالم.

وفي تفاصيل هذه الخطة، أكد ترامب أن الشركات النفطية الأمريكية الكبرى، والتي تعد الأضخم عالمياً، ستلعب الدور المحوري في هذه العملية، حيث سيُسمح لها بالدخول إلى قطاع النفط الفنزويلي واستثمار مليارات الدولارات لإعادة تأهيل البنية التحتية النفطية التي تعاني من تهالك شديد نتيجة سنوات من الإهمال وسوء الإدارة. وأوضح أن هذه الشركات لن تتعامل مع الحكومة الفنزويلية بشكل مباشر، بل ستكون علاقتها التعاقدية والإدارية مع واشنطن، التي ستتولى تحديد الشركات المسموح لها بالاستثمار وإدارة العمليات.

وتأتي هذه الخطوة استناداً إلى حقيقة أن فنزويلا تمتلك أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم بنحو 303 مليارات برميل، وهو ما يمثل حوالي 17% من الاحتياطيات العالمية، متفوقة بذلك على المملكة العربية السعودية، مما يجعلها هدفاً استراتيجياً لا يمكن تجاهله لتعزيز الهيمنة الأمريكية على أسواق الطاقة. أما على صعيد الشرق الأوسط، فقد أعلن ترامب عن رغبته في نقل هذا السيناريو إلى إيران، مشيراً إلى إمكانية السيطرة على جزيرة خرج التي تمثل الشريان الحيوي لصادرات النفط الإيرانية، حيث يتم شحن نحو 90% من إجمالي صادرات طهران النفطية عبر هذا الميناء.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصعيد عسكري كبير، حيث تستمر المواجهات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، مع فرض واشنطن حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية منذ منتصف أبريل الماضي، وهو ما ردت عليه طهران بمحاولات لإغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة المتجهة من وإلى إيران، مما يزيد من تعقيد المشهد الجيوسياسي في المنطقة ويحول الصراع من مواجهة سياسية إلى صراع على الموارد الحيوية. وفيما يتعلق بالتكلفة المالية لهذه التحركات، شدد الرئيس ترامب على أن الوجود الأمريكي في هذه المناطق لن يكلف دافع الضرائب الأمريكي سنتاً واحداً، لأن كافة التكاليف التشغيلية والعسكرية سيتم تعويضها وتغطيتها من خلال العائدات الضخمة المتأتية من النفط.

وبحسب التقارير، فإن إدارة ترامب تخطط لاستخدام هذه الأموال كآلية تمويل ذاتي للعمليات العسكرية الأمريكية، خاصة في ظل الارتفاع الجنوني في تكاليف الحرب مع إيران التي تقدر بمليارات الدولارات شهرياً. يذكر أن هذه السياسة تمثل تحولاً جذرياً من مرحلة فرض العقوبات والحظر التي بدأت منذ عام 2017 ووصلت ذروتها في يناير 2019، إلى مرحلة الإدارة المباشرة للموارد، وهو ما يعكس توجهاً أمريكياً نحو دمج القوة العسكرية بالسيطرة الاقتصادية لضمان تفوق واشنطن العالمي في مجال الطاقة





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

دونالد ترامب النفط الفنزويلي النفط الإيراني جزيرة خرج الاقتصاد الأمريكي

United States Latest News, United States Headlines