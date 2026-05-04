ترامب يعلن إطلاق 'مشروع الحرية' لتحرير السفن في مضيق هرمز ويحذر إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إطلاق عملية أمريكية واسعة النطاق تهدف إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ، وتحديداً لتحرير السفن التي تعيقها الظروف الحالية في المنطقة.

جاء هذا الإعلان في أعقاب طلبات متعددة من دول حول العالم، معظمها دول لا تتبنى مواقف علنية أو متورطة بشكل مباشر في التوترات الجيوسياسية المعقدة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وقد أكد ترامب أن هذه الدول ناشدت الولايات المتحدة تقديم المساعدة في تأمين إطلاق سراح سفنها العالقة، والتي تواجه صعوبات في عبور الممرات المائية الحيوية.

وفي إطار حرصه على تحقيق الاستقرار الإقليمي وحماية المصالح المشتركة، أوضح الرئيس ترامب أن الإدارة الأمريكية أبلغت هذه الدول بأنها ستقدم الدعم الكامل لتوجيه سفنها بشكل آمن للخروج من المناطق المحظورة أو الخطرة في مضيق هرمز. وأشار إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو تمكين هذه السفن من مواصلة أنشطتها التجارية والاقتصادية بحرية وكفاءة، دون التعرض لأي تهديدات أو عراقيل.

وأطلق ترامب على هذه العملية اسماً معبراً، ألا وهو 'مشروع الحرية'، مؤكداً على أن العمليات الميدانية ستبدأ صباح يوم الاثنين بتوقيت منطقة الشرق الأوسط. وأضاف ترامب أن هذه الخطوة ليست موجهة ضد أي دولة بعينها، بل هي تهدف إلى حماية الأفراد والشركات والدول التي لم ترتكب أي أخطاء، بل هي مجرد ضحايا للظروف السياسية والأمنية الصعبة التي تمر بها المنطقة. وأكد على أن هذه العملية ذات طابع إنساني بحت، وتسعى إلى تخفيف المعاناة عن أولئك الذين تضرروا من الوضع الراهن.

وفي ختام بيانه، وجه الرئيس ترامب رسالة تحذيرية واضحة للنظام الإيراني، مؤكداً على أن أي تدخل في هذه العملية الإنسانية، بأي شكل من الأشكال، سيقابل برد حاسم وقوي من قبل الولايات المتحدة. وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية لن تتسامح مع أي محاولة لعرقلة أو تهديد هذه المبادرة، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية السفن وطواقمها. وأكد ترامب على أن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وأنها ستواصل العمل مع حلفائها وشركائها لتحقيق هذا الهدف.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، وتزايد المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعتبر ممرًا مائيًا حيويًا للتجارة العالمية. ومن المتوقع أن تثير هذه العملية ردود فعل متباينة من مختلف الأطراف المعنية، وأن تشكل نقطة تحول في تطورات الأوضاع في المنطقة. وتعتبر هذه المبادرة الأمريكية بمثابة رسالة قوية للدول المتضررة، بأن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم الدعم والمساعدة لحماية مصالحها وضمان حرية الملاحة في المياه الدولية.

كما أنها تمثل تحذيراً للنظام الإيراني، بأنه لن يتم التسامح مع أي تصرفات تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة





