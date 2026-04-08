ترامب يعلن عن صفقة مع إيران: لا لتخصيب اليورانيوم وتعاون وثيق

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن صفقة محتملة مع إيران تتضمن عدم السماح بتخصيب اليورانيوم، والتعاون في إزالة المواد النووية المدفونة، مع استمرار المفاوضات حول تخفيف العقوبات. وتزامنت هذه التصريحات مع تطورات ميدانية وسياسية في المنطقة، بما في ذلك إعلان الحرس الثوري الإيراني عن عمليات عسكرية وتهديدات بفرض عقوبات على الدول التي تزود إيران بالأسلحة.

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عبر منصة 'تروث سوشيال' عن تطورات جديدة في العلاقات مع إيران ، مؤكداً على عدم السماح ب تخصيب اليورانيوم في إيران . وأكد ترامب على أن الولايات المتحدة ستعمل بشكل وثيق مع إيران ، مشيراً إلى أن بلاده ستتعاون مع طهران في استخراج وإزالة أي مواد نووية مدفونة في باطن الأرض، مع الإشارة إلى أن هذه المواقع تخضع لمراقبة دقيقة من قبل القوات الفضائية الأمريكية.

وأضاف ترامب أن المفاوضات مستمرة مع إيران بشأن تخفيف الرسوم الجمركية والعقوبات، مؤكداً على اتفاقهم على العديد من النقاط من اتفاق السلام. وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع السلع المباعة للولايات المتحدة من أي دولة تزود إيران بالأسلحة، مشدداً على عدم وجود أي استثناءات في هذا الأمر. كما أشار إلى موافقته على تعليق الضربات على إيران لمدة أسبوعين، مع التأكيد على أن وقف إطلاق النار سيكون متبادلاً.\من جهة أخرى، أعلنت مصادر متعددة عن تطورات ميدانية وسياسية. فقد أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدعم إسرائيل لقرار ترامب. وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عن بدء مفاوضات مع الولايات المتحدة يوم الجمعة في باكستان. في سياق متصل، أعرب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال دان كين، عن شكره لشركاء واشنطن في الخليج على تعاونهم. وفي الوقت نفسه، أفادت مصادر في قطاع النفط عن تعرض خط أنابيب نفط سعودي لهجوم، بالتزامن مع إعلان الحرس الثوري الإيراني عن إسقاط طائرة مسيرة من طراز 'هيرمس 900' في سماء محافظة فارس. كما أعلن التلفزيون الإيراني عن عبور أول سفينة مضيق هرمز بعد وقف إطلاق النار بموافقة طهران.\على الصعيد الدولي، رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوقف إطلاق النار المؤقت بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، معرباً عن أمله في تنفيذه بالكامل وتجنب أي استفزازات. كما رحب الكرملين بوقف إطلاق النار، في حين أعلن الحرس الثوري الإيراني عن إطلاق الموجة 100 من 'وعد الصادق' محذراً حلفاء واشنطن في المنطقة. وفي سياق متصل، رأى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن موافقة ترامب على مناقشة خطة النقاط الإيرانية تمثل نجاحاً لطهران، مستبعداً في الوقت ذاته إمكانية أن توافق إسرائيل على الهدنة الحالية. من جانبها، هنأت الفصائل الفلسطينية إيران على وقف إطلاق النار، واصفة إياه بالانتصار الاستراتيجي. وفي تطور آخر، نقلت 'بي بي إس' عن ترامب قوله إن لبنان لم يدرج ضمن الصفقة بسبب حزب الله، معتبراً أن هذه القضية منفصلة وسيتم التعامل معها بشكل مستقل





