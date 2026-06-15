الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب يثني على دور زعيمي روسيا والصين في التوصل لاتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، ويعلن عن فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري، مع تهاني لباكستان وقطر والسعودية وتركيا على جهودهم الدبلوماسية.

في تطور كبير للشؤون الدولية، أبدى الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب إشادة مثيرة بدور زعيمي روسيا و الصين في تسهيل الوصول إلى تسوية سلمية بالمنطقة. تعقيبه على الإعلان الرسمي من قبل التلفزيون ال إيران ي عن التوصل إلى اتفاق سلام مع الولايات المتحدة الأمريكية، أكد ترامب عبر منصته الاجتماعية Truth Social أن الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية ال إيران ية قد أُبرم، مُعلناً عن خطوات تنفيذية تتضمن فتح مضيق هرمز بدون رسوم عبور ورفع الحصار البحري المفروض من الولايات المتحدة فوراً.

وقد توسع ترامب في مدحLeadership الدولي، مشيراً إلى مساهمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ كعوامل محورية في تحقيق هذا الاختراق الدبلوماسي. من جانبه، ارتفعت وتيرة التصريحات الإقليمية والدولية عقب هذا الإعلان. فقد popularly رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن اتفاق وقف إطلاق نار فوري وشامل على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، بين الولايات المتحدة وإيران.

وامتدت الشبكة الدبلوماسية لتشمل شكراً خاصاً للدول التي ساهمت في التوسط، حيث قدم شريف تهانيه للولايات المتحدة وإيران على التزامهما بالحل السلمي، καὶ شكر قيادة قطر على دورها في تسهيل الحوار بين واشنطن وطهران، كما نوه بcontributions السعودية والتركية في هذا الصدد. على الصعيد الأمريكي، كشف وزير الحرب بيت هيغسيث عن نية بلاده المشاركة أو دعم الهيئات الدولية في مراقبة البرنامج النووي الإيراني بعد إتمام الاتفاق، مما يشير إلى آليات تنفيذية قادمة.

يظهر هذا الاتفاق كمنعطف استراتيجي يقلب موازين القوة في الشرق الأوسط، حيث يجمع بين تخفيف حدة التوترات العسكرية وإعادة定义 العلاقات الاقتصادية عبر الممرات المائية الحيوية. تتضمن البنود السياسية آی hastening عملية رفع العقوبات، وإعادة تفعيل التبادل التجاري، بالإضافة إلى إطار أمني جديد يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز. وتكشف التسريبات الدبلوماسية أن المحادثات تمت بوساطة غير تقليدية جمع بين موسكو وبكين من جهة، والدول الخليجية من جهة أخرى، مما يعكس تحولاً في ديناميكيات النفوذ الإقليمي.

في المقابل، حظي الإعلان伊朗ي بترحاب wide internally، بينما تظل ردود الفعل الإقليمية حذرة تنتظر پیامد تطبيق الاتفاق على الأرض، خاصة في ملفات proxy conflicts الممتدة من اليمن إلى سوريا





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