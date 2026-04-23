ترامب يأمر بإطلاق النار على أي زورق يزرع ألغاماً في مضيق هرمز ويتهم إيران بغرق 159 سفينة حربية

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البحرية الأمريكية بإطلاق النار على أي زورق يزرع ألغاماً في مضيق هرمز، في تصعيد حاد للتوترات مع إيران. يأتي هذا في ظل حصار أمريكي للموانئ الإيرانية واتهامات متبادلة بوضع الألغام، بينما أعلنت إيران تحصيل رسوم عبور السفن في المضيق.

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيهات صارمة للبحرية الأمريكية، تأمرها بإطلاق النار وتدمير أي زورق أو سفينة تقوم بزرع ألغام في مياه مضيق هرمز الحيوي.

وذهب ترامب في تصريحاته التي نشرها عبر منصته للتواصل الاجتماعي، إلى الادعاء بأن 159 سفينة حربية إيرانية قد غرقت بالفعل في قاع البحر، مؤكداً أنه لا يجب أن يكون هناك أي تردد في التعامل مع أي تهديد من هذا النوع. وأضاف أن كاسحات الألغام التابعة للبحرية الأمريكية تعمل حالياً على تطهير المضيق، وأن هذا النشاط سيتم تكثيفه بثلاثة أضعاف.

تأتي هذه التصريحات في خضم تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران حول السيطرة على مضيق هرمز، الذي يعتبر شرياناً حيوياً لتصدير النفط العالمي. حيث فرضت واشنطن حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية منذ منتصف أبريل، رداً على ما وصفته بإغلاق طهران للمضيق. وتتبادل الدولتان الاتهامات بوضع الألغام في المياه الدولية، حيث تتهم الولايات المتحدة إيران بالسعي لتعطيل الملاحة، بينما تنفي طهران هذه الاتهامات وتعتبر الحصار الأمريكي انتهاكاً للقانون الدولي.

وفي سياق متصل، أعلن نائب رئيس البرلمان الإيراني، حميد رضا حاجي بابائي، أن طهران بدأت في تحصيل رسوم عبور السفن في مضيق هرمز، وأن هذه الرسوم قد تم تحويلها إلى البنك المركزي الإيراني. هذا الإجراء يمثل تطوراً جديداً في الأزمة، ويعكس رغبة إيران في ممارسة ضغط إضافي على واشنطن.

وحذر مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، من أن إغلاق مضيق هرمز يتسبب في خسارة سوق الطاقة العالمي لما يقرب من 13 مليون برميل نفط يومياً، مما يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في أسواق السلع الأساسية. كما التقى مبعوث كوريا الجنوبية إلى إيران، جونغ بيونغ ها، وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في طهران، لمناقشة سبل ضمان سلامة السفن والبحارة الكوريين العالقين في المضيق.

وقد تم تمديد الهدنة الهشة بين الولايات المتحدة وإيران، في انتظار تحديد موعد للجولة الجديدة من المفاوضات التي ترعاها باكستان، مع استمرار الحصار والانتهاكات واحتجاز بعض السفن. وقد بث التلفزيون الإيراني لقطات لعمليات ضبط سفن حاويات مخالفة في المضيق، نفذتها القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني. الوضع في مضيق هرمز يثير قلقاً دولياً واسعاً، حيث يرى العديد من المراقبين أن المنطقة على شفا صراع مسلح.

وقد صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر بانكين، بأن الوضع المتعلق بالمضيق والحصار الأمريكي لإيران يؤثر على الجميع، وأن تجاهل ذلك سيكون خطأً فادحاً. وبعد تمديد الهدنة، يبدو المشهد الإقليمي وكأنه دخل مرحلة من الغموض والترقب، حيث لا يوجد سلام مستقر ولا مفاوضات حقيقية. وقد أعلنت إيطاليا عن استعدادها لإرسال أربع سفن إلى المضيق للمشاركة في مهمة محتملة لإزالة الألغام.

وفي الوقت نفسه، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أنها اعترضت 29 سفينة في إطار الحصار الذي تفرضه على الموانئ الإيرانية والمضيق. هذا التصعيد المستمر يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ويؤثر على الاقتصاد العالمي. وتستمر الجهود الدبلوماسية للحد من التصعيد، ولكن حتى الآن لم تحقق هذه الجهود نتائج ملموسة. الوضع يتطلب حواراً بناءً وتجنب أي إجراءات استفزازية قد تؤدي إلى كارثة





