أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الرئيس دونالد ترامب تراجع في اللحظة الأخيرة وألغى الحصار البحري الذي كان من المفترض رفعه خلال 30 يوما، بعد تحذيرات قاليباف ورفضه للخطوط الحمراء.

مصدر إيران ي مطلع: تنازل استثنائي انتزعه قاليباف من ترامب في اللحظة الأخيرة أفادت وسائل إعلام إيران ية بأن الرئيس دونالد ترامب تراجع في اللحظة الأخيرة وألغى الحصار البحري الذي كان من المفترض رفعه خلال 30 يوما، بعد تحذيرات قاليباف ورفضه للخطوط الحمراء.

وأضاف: "بعد إصرار الفريق الإيراني المفاوض على بنود في النص، تم الاتفاق على إعادة فتح مضيق هرمز وفق ترتيبات تتبناها إيران. وبناء على ذلك، أسندت إدارة حركة الملاحة في المضيق وآلية تقديم الخدمات البحرية وتحصيل الرسوم ذات الصلة إلى إيران وسلطنة عمان". وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام، قائلا: "أفوض بشكل كامل فتح مضيق هرمز دون رسوم مرور والرفع الفوري للحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة".

وأعلن التلفزيون الإيراني فجر الاثنين رسميا التوصل لاتفاق سلام مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أنه بفضل الاقتدار والثبات ومقاومة القوات المسلحة والشعب، اضطرت واشنطن إلى القبول بإنهاء الحرب. هذا وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن نص مذكرة تفاهم إسلام آباد أصبح نهائيا سيتم التوقيع عليه في جنيف يوم الجمعة، مشيرا إلى أن بلاده أجرت محادثات مطولة مع باكستان وقطر بشأن بنود المذكرة.

ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران والرفع الفوري للحصار البحري وفتح مضيق هرمز بالكامل أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، فجر الاثنين، أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف فوري ونهائي لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إن الولايات المتحدة تأمل بمشاركتها أو مشاركة الهيئات الدولية المختصة في مراقبة الوقود النووي الإيراني بعد إبرام الاتفاق مع طهران.

علي أكبر ولايتي: ساعة الصفر حانت والمنصات تأخذ وضعية الإطلاق أعلن مستشار المرشد الإيراني للشؤون السياسية في إيران علي أكبر ولايتي، أن ساعة الصفر حانت وأن المنصات تأخذ وضعية الإطلاق. أفاد مصدر إسرائيلي بأن رئيس الوزراء نتنياهو يسعى لعقد اجتماع عاجل مع الرئيس الأمريكي ترامب، وسط ما يبدو أنه تصاعد في التوتر بشأن المفاوضات مع إيران ووقف إطلاق النار مع حزب الله.

قرقاش: الاتفاق الأمريكي - الإيراني قد يطوي صفحة الحرب في المنطقة علق أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، على قرب التوقيع على الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، معربا عن أمله بأن يكون ناجحا. أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية إغلاق المجال الجوي وتعليق جميع الرحلات الداخلية والدولية في مختلف المطارات البلاد في غرب البلاد حتى إشعار آخر. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، اليوم الأحد، أن الرد على القصف الإسرائيلي للعاصمة اللبنانية بيروت قادم





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ترامب إيران اتفاق سلام حصار بحري مضيق هرمز

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