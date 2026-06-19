ترامب يمدح نتنياهو بعد أيام من انتقاده: "رئيس وزراء محارب"

تصريحات متضاربة لترامب تجاه نتنياهو في ظل التوترات الإسرائيلية اللبنانية ومفاوضات إيران

أشاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، في تصريحات حديثة، برئيس الوزراء ال إسرائيل ي بنيامين نتنياهو ، ووصفه بأنه "رئيس وزراء محارب"، مؤكدًا أنه "يجب أن يُنسب إليه الفضل"، وذلك على الرغم من تصاعد التوترات في الأيام الأخيرة بشأن الضربات ال إسرائيل ية على لبنان وتأثيرها المحتمل على المفاوضات الأمريكية ال إيران ية.

جاءت هذه التصريحات خلال كشف ترامب عن طائرة رئاسية جديدة أهداها القطريون في قاعدة أندروز الجوية المشتركة، مما مثل تحولًا مثيرًا في موقفه بعد سلسلة من الانتقادات الحادة التي وجهها هو وإدارته سابقًا للمسؤولين الإسرائيليين. وأعرب ترامب عن ضرورة "إبقاء نتنياهو عاقلاً"، مؤكدًا على أن إسرائيل ستفعل ما يطلبه، في إشارة إلى عدم رغبته في استمرار التصعيد العسكري الذي قد يعرقل المساعي الدبلوماسية مع إيران.

وتأتي هذه التصريحات بعد تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، الذي أكد أن ترامب "هو رئيس الدولة الوحيد في العالم الذي يُبدي تعاطفًا مع إسرائيل"، محذرًا من أن أي هجوم قد يهدد "الحليف القوي الوحيد المتبقي" لإسرائيل في العالم. وأثارت تصريحات فانس غضبًا في إسرائيل، مما دفعها إلى الاتفاق مع "حزب الله" على تجديد وقف إطلاق النار، بعد سلسلة ضربات دامية.

وفي نفس السياق، كشف ترامب أنه تحدث مع الجانب الإسرائيلي وشجعهم على الموافقة على الهدنة، لكنه امتنع عن تأكيد ما إذا كانت المحادثة مباشرة مع نتنياهو، مؤكدًا في الوقت نفسه أن "العلاقة بيني وبين بيبي جيدة"، وداعياً إياه إلى "أن يكون هادئًا في بعض الأحيان وأن يستخدم عقله". وتسلط هذه التطورات الضوء على تعقيدات العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل في ظل الضغوط الإقليمية، حيث تحاول إدارة ترامب الموازنة بين دعم الحليف التقليدي وضمان استقرار المفاوضات مع إيران، في وقت تبحث فيه إسرائيل عن أقل خسائر ممكنة في مواجهتها مع حزب الله





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