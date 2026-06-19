يقدم تقارير تفصيلية حول رد الرئيس الراحل ترامب على الانتقادات التي يُوجهها إلى التفاهم مع إيران، مع توضيح بنود الاتفاق، وتفكيره عن دور هرمز والاقتصاد النووي في الشرق الأوسط.

ترامب هاجم في يوم الخميس المنتقدين للتفاهم الذي أقيم مع إيران من أجل إنهاء الحرب في الشرق الأوسط وأكد أنّ هؤلاء الذين أدوا اعترافاً بأن الاتفاق يقدم تساهلات لصالح إيران يظنون أنّه قد خربت مواقف الولايات المتحدة أمام ضغوطها ال إيران ية.

قال للصحافة أنّه كان على السوق أن تقوم بتحسين استراتيجياتها العملية وأن المشاهد الجيوسياسية لا يمكن أن تُقدر بدفع التهديدات والرقابة. في كل مكان شهدت السياسة والإعلامية على هذا النحو. المذكرة التي صافحت تحت عنوان "مذكرة تفاهم إسلام آباد بين إيران والولايات المتحدة" تنص على إلغاء الحرب فوراً في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إضافة إلى التزام الطرفين بعدم شن أعمال عدائية أو تهديد باستخدام القوة.

تقر بأهمية احترام السيادة الوطنية والحد من التدخل في الشؤون الداخلية لكلاً من إيران والولايات المتحدة. كما تم الاتفاق على مهلة تجاوز 60 يوما للبحث في حلول دائمة وإيجاد اتفاق نهائي يدعم استقرار المنطقة. نظام الحصار البحري المفروض على إيران سيتم رفعه بالكامل من خلال جدول زمني يقارب الثلاثين يوما، مع تحكم بمرونة حركة السفن لتعود كما كانت قبل اندلاع النزاع.

يتفق الطرفان على تحدث في الموضوع مع سلطات عمان لتحديد قواعد مرور البحرية في مضيق هرمز عن طريق تعاون دول الخليج وبما يوافق على القانون الدولي. بالإضافة إلى ذلك، بتخفيض العقوبات القائمة، الولايات المتحدة ستسهم في دعم نمو الاقتصاد الإيراني بإيداع أموال لا تقل عن ثلاثمائة مليار دولار في مشروع عاير واعتماد تجار لتعزيز الانتعاش.

الجانب النووي يُفضل بالاستمرار في الوضع الراهن مع الحفاظ على برنامج التخصيب تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولمنع فرض عقوبات جديدة عند الاستمرار في المناقشات العملية. ينص الاتفاق أيضًا على إلغاء جميع العقوبات الأمريكية عبر جدول زمني يعتمد على توافق مشترك بين الجانبين، بحيث تتضمن تجنب المراجعات في ما يتعلق بنصوص مجلس الأمن ودوليات تنظيم الطاقة الذرية.

تنص النهاية على أن طهران ستبقى في وضعها الحالي فيما يخص برنامجها النووي، بينما Washington تعهد بأن لا تُفرض عقوبات إضافية عليها، لتسهيل تلافي الخلافات الجيوسياسية والاقتصادية بين الطرفين. تحذت الجزيرة ويجيدن تحول الحج وبن، حيث تدرك الأزمات على أنّه التحلي بالمرونة هو أهم وسيلة لتحقيق الأهداف.





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