يعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برغبته في السيطرة على النفط الإيراني، مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وتواصل الحرب وتبادل الضربات بين الأطراف المتنازعة. يتناول التقرير أيضًا التطورات السياسية والعسكرية، بما في ذلك اغتيال مسؤول إيراني، وتأثير الحرب على أسعار الوقود والعلاقات الإقليمية.

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يطمح إلى الاستيلاء على النفط ال إيران ي إذا كان القرار بيده، معربًا عن أسفه لعدم قدرته على ذلك بسبب القيود المفروضة عليه من قبل الرأي العام الأمريكي. وأوضح ترامب في تصريحات للصحفيين من البيت الأبيض، أنه لو كان الأمر بيده، لاستولى على النفط ال إيران ي واحتفظ به، معتبرًا أنه سيحقق أرباحًا كبيرة. وأضاف أنه يدرك أن هذا الإجراء قد لا يحظى بقبول الشعب الأمريكي.

في سياق متصل، تتصاعد حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط، حيث تشهد الولايات المتحدة وإسرائيل تبادلًا للضربات مع إيران، مما أدى إلى تصاعد العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية. في 28 فبراير، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مما أدى إلى سقوط ضحايا ودمار. وردت إيران بشن ضربات انتقامية على أهداف إسرائيلية وأمريكية في المنطقة. ونتيجة لذلك، تشهد أسعار الوقود ارتفاعًا ملحوظًا في معظم دول العالم بسبب الحصار الفعلي لمضيق هرمز، وهو الممر الحيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية. \في تطورات أخرى، نعى المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي القائد الأمني الاستخباراتي سيد مجيد خادمي، الذي اغتيل في هجوم وصفه بـ'الإرهابي من قبل العدو الأمريكي-الصهيوني'. في سياق آخر، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قيام إدارته بإرسال أسلحة إلى أشخاص داخل إيران بهدف الإطاحة بالنظام، لكنه أشار إلى أن هذه الأسلحة وصلت إلى أيدي جماعات أخرى احتفظت بها. في هذا الإطار، يرى الخبير الروسي مالك دوداكوف أن الولايات المتحدة ستضطر إلى اللجوء إلى استراتيجية 'قاتل أو مقتول' في مواجهتها مع إيران. من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تعمل على تدمير آلة تمويل الحرس الثوري الإيراني، مشددًا على أن إيران أضعف من أي وقت مضى. في المقابل، أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني أمير أكرمي نيا أن الهدف من استمرار الحرب هو إيصال العدو إلى 'نقطة الندم الحقيقي' لردعه عن تكرار العدوان، مشددًا على أن هذا الاستمرار يستند إلى 'عقلانية استراتيجية بامتياز'.\في سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تلقى ردًا إيرانيًا على العرض الأمريكي، ووصفه بأنه 'مهم' ولكنه 'ليس جيدًا بما فيه الكفاية'. في المقابل، كشفت وكالة 'إرنا' الإيرانية الرسمية عن الشروط الأساسية التي وضعتها طهران للموافقة على وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة وإسرائيل. في سياق آخر، أفادت صحيفة 'فورين أفيرز' بأن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تجبر دول الخليج على إعادة النظر في علاقاتها مع واشنطن. من جانبها، هاجمت النائبة السابقة مارجوري تايلور غرين الرئيس ترامب، واصفة تهديداته لإيران بـ'الجنون' و'الشر'، ومنتقدة الحرب غير المبررة ضد إيران دفاعًا عن إسرائيل. في المقابل، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن القوى المنافسة للولايات المتحدة في الساحة العالمية تعمل على تقويض النظام العالمي أحادي القطب. في غضون ذلك، تتواصل الحرب في الشرق الأوسط لليوم الثامن والثلاثين، مع استمرار الغارات والهجمات المتبادلة، وجهود الوساطة الإقليمية التي تهدف إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار. في السياق ذاته، سخرت سفارة إيرانية من مطالبة ترامب بفتح مضيق هرمز، في حين صرح دبلوماسي إيراني بأن بلاده لا تملك معطيات تؤكد مشاركة دول الخليج في القصف





