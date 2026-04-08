ترامب يحذر من محتالين في مفاوضات إيران.. وتهديدات بإغلاق مضيق هرمز واعتراضات على الهدنة

تحذيرات من ترامب بشأن المحتالين في مفاوضات إيران، وتهديدات بإغلاق مضيق هرمز، واعتراضات على الهدنة من إسرائيل، ومخاوف بشأن استقرار المنطقة.

صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأن لبنان لم يكن جزءًا من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة و إيران ، وذلك بسبب دور حزب الله في الصراع. وأكد ترامب أن مسألة لبنان ستتعامل معها بشكل منفصل. وفي تطور آخر، حذر ترامب من وجود محتالين ودجالين يحاولون استغلال المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، مؤكدًا على ضرورة كشفهم وفضحهم.

جاء ذلك في سلسلة من التصريحات التي أدلى بها ترامب عبر منصة 'تروث سوشيال'، حيث أشار إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الاتفاقيات والرسائل التي يتم تداولها من قبل أشخاص لا تربطهم أي صلة بمفاوضات الولايات المتحدة وإيران، واصفًا هؤلاء الأشخاص بالمحتالين والدجالين الذين يسعون لتحقيق مكاسب شخصية. وأوضح ترامب أن التحقيقات الفيدرالية ستكشف هؤلاء الأشخاص بسرعة. وفي سياق متصل، أشار ترامب إلى أن هناك مجموعة واحدة فقط من النقاط المهمة التي تعتمدها الولايات المتحدة في المفاوضات، وأن هذه النقاط هي التي استند إليها الطرفان للتوصل إلى وقف إطلاق النار. وأكد ترامب على أن هذه النقاط معقولة ويمكن الاستغناء عنها بسهولة. في غضون ذلك، أعلنت الولايات المتحدة وإيران عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، في خطوة من شأنها أن تخفف حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وتضع حدًا لحرب استمرت ستة أسابيع وأدت إلى مقتل الآلاف وامتدت تداعياتها إلى أنحاء مختلفة من المنطقة، متسببة في اضطراب غير مسبوق في إمدادات الطاقة العالمية. إلا أن هذا الاتفاق يواجه تحديات كبيرة. فقد هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز ردًا على العدوان الإسرائيلي على لبنان، فيما تحدث مسؤولون إيرانيون عن احتمال انسحاب إيران من اتفاق وقف إطلاق النار إذا استمرت إسرائيل في هجماتها على لبنان. وفي سياق آخر، كشف وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث عن خيارات محتملة للتعامل مع اليورانيوم الإيراني، مشيرًا إلى أن أحد هذه الخيارات يشبه عملية عسكرية سابقة. وتزامنت هذه التطورات مع تقارير عن هجمات على خط أنابيب نفط سعودي رغم سريان الهدنة، وفرض إيران رسوم عبور على السفن التي تعبر مضيق هرمز. في المقابل، أعلنت الولايات المتحدة عن عزمها الإبقاء على وجودها العسكري في منطقة الشرق الأوسط لضمان التزام إيران بشروط الهدنة. من جهة أخرى، أعربت روسيا عن قلقها إزاء الوضع في لبنان، فيما أعربت إسرائيل عن استيائها من الاتفاق مع إيران، مشيرة إلى أنها لم تشارك في المفاوضات. في تطور آخر، التقى وزير الخارجية المصري بنظيره الكويتي وسلمه رسالة من الرئيس المصري، في إشارة إلى تحرك مصري تجاه الخليج بعد وقف إطلاق النار. وأعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن ممثلي الولايات المتحدة في المفاوضات المقبلة مع إيران، والتي ستعقد في باكستان. وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تزود إيران بالأسلحة. وفي سياق متصل، أدانت إيطاليا الهجوم الإسرائيلي على مركبة تابعة لقوات حفظ السلام الإيطالية في لبنان. كما انتقد رئيس وزراء إسبانيا الأطراف التي قامت في البداية بتصعيد النزاعات، وفي تطورات أخرى، أعلنت وكالة فارس الإيرانية تعليق حركة السفن عبر مضيق هرمز، وذكرت مصادر تعرض خط أنابيب نفط سعودي لهجوم، مما يثير تساؤلات حول استدامة وقف إطلاق النار





