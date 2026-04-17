ترامب يدعو حزب الله لضبط النفس ويحتفي باتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

حث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حزب الله اللبناني على التحلي بضبط النفس وتبني السلام، عقب إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام بين لبنان وإسرائيل، مما قد يمهد الطريق لمفاوضات سلام أوسع.

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، حزب الله ال لبنان ي إلى التحلي بضبط النفس وتبني مسار السلام ، وذلك بعد الإعلان عن اتفاق ل وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام بين لبنان و إسرائيل ، والذي يأتي في خضم تصاعد التوترات الإقليمية . وفي منشور له عبر منصته الخاصة "تروث سوشيال"، وجه ترامب رسالة مباشرة إلى حزب الله ، المدعوم من إيران، قائلاً: "آمل أن يتصرف حزب الله بلطف وحكمة خلال هذه الفترة المهمة. ستكون لحظة عظيمة لهم إن فعلوا ذلك. لا مزيد من القتل. يجب أن يتحقق السلام أخيراً".

وجاء هذا التصريح عقب إعلانه في منشور سابق على نفس المنصة عن "محادثات ممتازة" أجراها مع كل من الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأضاف ترامب في ذلك المنشور أن الزعيمين "اتفقا على أنهما سيبدآن رسمياً وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام ابتداءً من الساعة 5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وذلك بهدف تحقيق السلام بين بلديهما". من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان رسمي، على إمكانية تمديد فترة وقف إطلاق النار التي تستمر لعشرة أيام. ورغم ذلك، شددت الوزارة على أن إسرائيل "تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن النفس" خلال هذه الفترة. ووصفت الوزارة البيان، الذي أفادت بأنه "حظي بموافقة إسرائيل ولبنان"، بأنه بمثابة مذكرة تفاهم تحدد بنود وقف إطلاق النار. وفي تفاصيل هذا الاتفاق، وصف البيان وقف إطلاق النار المبدئي بأنه "بادرة حسن نية من حكومة إسرائيل، تهدف إلى تمكين مفاوضات جادة من أجل التوصل إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين إسرائيل ولبنان". على الصعيد الإقليمي، علق رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، على التطورات بأن طهران تتعامل مع هذه المرحلة "بحذر". وبدوره، وصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، الوضع بأنه "معقد". وتشير التطورات إلى أن وقف إطلاق النار هذا قد يساهم في تمهيد الطريق أمام مفاوضات قد تفضي إلى اتفاق سلام شامل مع طهران، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذه الهدنة في سياق التوترات الجيوسياسية في المنطقة





