ترامب يعلن استمرار وقف إطلاق النار مع إيران بعد تصعيد في مضيق هرمز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار وقف إطلاق النار مع إيران بعد تبادل لإطلاق النار في مضيق هرمز، حيث اتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار، بينما أكد ترامب نجاح المدمرات الأمريكية في صد الهجمات الإيرانية.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، استمرار وقف إطلاق النار مع إيران بعد تبادل لإطلاق النار في مضيق هرمز . وتأتي تصريحات ترامب بعد أن زعم متحدث باسم القوات المسلحة ال إيران ية أن الولايات المتحدة "انتهكت" وقف إطلاق النار باستهدافها ناقلة نفط إيران ية متجهة إلى المضيق.

وقال ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال": "عبرت 3 مدمرات أمريكية مضيق هرمز بنجاح باهر، تحت وابل من النيران، ولم تُصب المدمرات الثلاث بأذى، بينما لحقت أضرار جسيمة بالمهاجمين الإيرانيين، التي دُمرت بالكامل، إلى جانب العديد من الزوارق الصغيرة التي تُستخدم كبديل عن أسطولهم البحري المُدمر، وغرقت هذه الزوارق في قاع البحر بسرعة وكفاءة بعدما أُطلقت صواريخ على مدمراتنا، وتم إسقاطها بسهولة". وجاء منشور ترامب بعد أن قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إن القوات الأمريكية ضربت منشآت عسكرية إيرانية مسؤولة عن شن ما وصفته بأنه هجمات "غير مبررة" بالصواريخ والطائرات المسيرة والقوارب الصغيرة ضد السفن الحربية الأمريكية التي تعبر المضيق.

وفي المقابل، قال متحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية إن غارات جوية أمريكية "استهدفت مناطق مدنية على طول سواحل جزيرة قشم وبندر خمير وسيريك"، كما ادعى أن الولايات المتحدة "انتهكت وقف إطلاق النار باستهدافها ناقلة نفط إيرانية متجهة إلى مضيق هرمز". وأضاف المتحدث في بيان مصور بثته وسائل الإعلام الرسمية أن إيران ردّت بـ"عمل مماثل" بمهاجمة سفن عسكرية أمريكية شرق المضيق وجنوب ميناء تشابهار.

ولاحقا، قالت قناة برس تي في: "بعد تبادل إطلاق النار خلال الساعات القليلة الماضية، عاد الوضع إلى طبيعته في الجزر الإيرانية والمدن الساحلية المطلة على مضيق هرمز". وأفاد "الحرس الثوري"، نقلاً عن مراسل إعلامي رسمي في محافظة هرمزغان جنوب البلاد، التي تضم الساحل الإيراني والجزر الواقعة على طول المضيق، بأنه لم ترد أي تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات بين المدنيين.

ونصرّح رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال دان كين، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، بأن إيران هاجمت القوات الأمريكية أكثر من عشر مرات منذ بدء وقف إطلاق النار، لكن لم تتجاوز أي من هذه الحوادث عتبة العودة إلى العمليات القتالية الكاملة. وأكد كل من كين ووزير الدفاع بيت هيغسيث أن القوات الأمريكية تعمل حاليًا في وضع دفاعي، لكنها تبقى على أهبة الاستعداد للرد على أي هجمات إيرانية في ظل وقف إطلاق النار الهش.

ويأتي هذا التصعيد الأخير بعد أن عطّل الجيش الأمريكي ناقلة نفط ترفع العلم الإيراني في خليج عُمان، الأربعاء، بإطلاق "عدة قذائف" من طائرة مقاتلة على دفة السفينة أثناء محاولتها الإبحار نحو ميناء إيراني. وأفادت القيادة المركزية الأمريكية آنذاك بأن ناقلة النفط كانت في المياه الدولية متجهة إلى ميناء إيراني في خليج عُمان عندما وجّهت القوات الأمريكية "عدة تحذيرات" للسفينة تُفيد بأنها تنتهك الحصار الأمريكي المفروض عليها





