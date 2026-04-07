ترامب يهدد بـ 'اندثار حضارة بأكملها' في تصعيد جديد للأزمة الإيرانية

في تصعيد خطير، هدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتدمير حضارة بأكملها، في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. ويأتي هذا التهديد وسط تبادل الاتهامات والضربات بين الجانبين، وتزايد المخاوف من اندلاع صراع أوسع نطاقاً في المنطقة.

في تصريحات صادمة، هدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتدمير حضارة بأكملها، مشيراً إلى أن هذه اللحظة قد تكون من أهم اللحظات في التاريخ. جاء هذا التصريح في منشور عبر منصة 'تروث سوشيال' حيث عبر ترامب عن اعتقاده بأن تغيير النظام في إيران سيحدث، وأن هذا التغيير قد يؤدي إلى 'أمر رائع ثوري'. وقد ربط هذا التغيير بانتهاء 47 عاماً من الفساد والموت، واختتم منشوره بالدعاء لشعب إيران .

في سياق متصل، كان ترامب قد منح إيران مهلة لفتح مضيق هرمز، مهدداً بتدمير البنية التحتية الحيوية، وهو ما أثار انتقادات دولية واسعة واتهامات بارتكاب جرائم حرب. ويثير هذا التصريح تساؤلات حول طبيعة الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران، خاصة بعد تصاعد التكهنات بين الديمقراطيين حول إمكانية عزله من منصبه. يأتي هذا التصعيد في الوقت الذي تتواصل فيه الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، مع تبادل الضربات وتصاعد التهديدات. من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مهاجمة ثمانية مقاطع من الجسور التي استخدمتها إيران لنقل معدات عسكرية، في إشارة إلى تصاعد التوتر العسكري في المنطقة. بينما حذر مسؤولون إيرانيون من تداعيات كارثية في حال تم تنفيذ تهديدات ترامب بقصف محطات الكهرباء والجسور الإيرانية، مع التأكيد على أن إيران ستتعامل مع مضيق هرمز وفق قوانينها وبالتعاون مع سلطنة عمان. في المقابل، أعربت دول خليجية عن قلقها من خروج الوضع عن السيطرة، في الوقت الذي ترفض فيه تركيا أي عمل يهدف إلى تدمير إيران بشكل كامل. بينما أعلنت إيران عن شروط مسبقة لإجراء محادثات سلام مع الولايات المتحدة، منها وقف الهجمات وتقديم تعويضات عن الأضرار. \تأتي هذه التطورات في ظل جهود دبلوماسية مكثفة ومبادرات سلام إقليمية، بما في ذلك مقترح إيراني من 10 نقاط لإنهاء الحرب، والذي وصفه ترامب بأنه 'ليس جيداً بما فيه الكفاية'. في هذا السياق، تتزايد التحذيرات من خطر التصعيد في المنطقة، مع التأكيد على أن أي صراع أوسع نطاقاً لن يكون له رابح. وبالتزامن مع هذه التطورات، تبرز خلافات داخلية في الولايات المتحدة حول التعامل مع الأزمة، مع دعوات متزايدة لعزل ترامب بسبب تصريحاته. وقد أشارت بعض المصادر إلى أن إسرائيل تنتظر الضوء الأخضر من واشنطن لقصف أهداف جديدة في إيران، في إطار الاستعداد لسيناريو فشل المحادثات. يعكس هذا الوضع حالة من عدم اليقين والتأهب القصوى في المنطقة، مع ترقب قرارات حاسمة قد تحدد مسار الأحداث في الأيام المقبلة. \على صعيد آخر، تثير التصريحات المتتالية من قبل قادة الدول المختلفة تساؤلات حول التوجهات الحقيقية لكل طرف، وما إذا كانت هناك مساعي حقيقية للتوصل إلى حل سلمي أم أن المنطقة تتجه نحو مزيد من التصعيد. في هذا الإطار، تتضح أهمية الدور الذي تلعبه القوى الإقليمية والدولية في محاولة احتواء الأزمة، ومنع انزلاق المنطقة إلى صراع شامل. بينما تتواصل الجهود الدبلوماسية، تزداد المخاوف من تدهور الأوضاع الإنسانية في المنطقة، وتصاعد المعاناة الإنسانية. كما أن التهديدات المتبادلة بين الأطراف المتنازعة تزيد من حدة التوتر، وتعقد جهود التوصل إلى حلول سلمية. وتبرز في هذا السياق أهمية الحفاظ على قنوات الاتصال والتواصل بين الأطراف المختلفة، لضمان عدم تفاقم الأزمة. كما أن المجتمع الدولي مدعو إلى لعب دور فاعل في الضغط على الأطراف المتنازعة، من أجل التوصل إلى حلول سلمية، ووقف العنف، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة





