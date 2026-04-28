ترامب يستقبل الملك تشارلز الثالث ويؤكد على قوة العلاقة الأمريكية البريطانية

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا في البيت الأبيض، مؤكدًا على عمق العلاقة التاريخية بين البلدين. الزيارة تأتي في ظل توترات بشأن الصراع في إيران وانتقادات متبادلة بين واشنطن ولندن.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، يوم الثلاثاء، على عمق العلاقة التاريخية التي تربط الولايات المتحدة ب المملكة المتحدة ، واصفًا البريطانيين بأنهم أقرب الأصدقاء للأمريكيين. جاء هذا التصريح خلال مراسم استقبال رسمية حافلة بالتقاليد والاحتفاء ب الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا في البيت الأبيض، في اليوم الثاني من زيارتهما الرسمية للولايات المتحدة.

هذه الزيارة تحمل أهمية خاصة، حيث تأتي في ظل توترات جيوسياسية متصاعدة، وعلى رأسها التطورات المتعلقة بالصراع في إيران، والتي تشكل نقطة خلاف بين واشنطن ولندن. ومن المقرر أن يلقي الملك تشارلز الثالث خطابًا هامًا أمام الكونغرس الأمريكي بعد ظهر هذا اليوم، حيث من المتوقع أن يركز على الروابط العميقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين، مؤكدًا على قدرتهما الدائمة على إيجاد أرضية مشتركة وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات العالمية.

وقد نشر مكتب الملك مقتطفات من كلمته، والتي تؤكد على هذه العلاقة المميزة التي وصفها بأنها “علاقة خاصة” و”تحالف استثنائي”. بدأ يوم الثلاثاء باستقبال رسمي مهيب أقيم للزوجين الملكيين في البيت الأبيض، وشهد إطلاق 21 طلقة مدفعية كتحية رسمية، بالإضافة إلى استعراض حرس الشرف الذي أظهر التقدير والاحترام للملك والملكة.

وفي كلمته خلال الاستقبال، شدد الرئيس ترامب على أن العلاقة بين الولايات المتحدة وبريطانيا تعود إلى جذور تاريخية عميقة، قائلاً: “منذ أن حصلنا على استقلالنا قبل قرون، لم يكن للأميركيين أصدقاء أقرب من البريطانيين”. وأضاف أن هذه العلاقة ليست مجرد تحالف سياسي واقتصادي، بل هي علاقة خاصة مبنية على القيم المشتركة والتاريخ المشترك، معربًا عن أمله في أن تستمر هذه العلاقة إلى الأبد.

بعد الاستقبال الرسمي، عقد الرئيس ترامب والملك تشارلز الثالث اجتماعًا خاصًا في المكتب البيضاوي لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حول التحديات الإقليمية والدولية. في الوقت نفسه، شاركت السيدة الأولى ميلانيا ترامب والملكة كاميلا في فعالية تركز على التعليم والذكاء الاصطناعي، مما يعكس الاهتمام المشترك بتطوير هذه المجالات الحيوية. ومن المقرر أن يعود الزوجان الملكيان إلى البيت الأبيض في المساء لحضور مأدبة عشاء فاخرة تقام على شرفهما.

تأتي زيارة الملك تشارلز الثالث في وقت يشهد بعض التوتر في ما يسمى بـ “العلاقة الخاصة” بين البلدين، وهي العلاقة التي من المتوقع أن يصفها الملك في خطابه أمام الكونغرس بأنها “من أعظم التحالفات في تاريخ البشرية”. وعلى الرغم من التودد الواضح للرئيس ترامب تجاه الملك تشارلز الثالث، ووصفه بأنه “شخص ممتاز”، إلا أنه لم يخف انتقاده اللاذع لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بسبب تحفظات لندن بشأن الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في شهر فبراير.

كما انتقد ترامب رفض ستارمر السماح باستخدام القواعد البريطانية في الضربات الأمريكية الأولى على إيران. ولم يقتصر انتقاد ترامب على القيادة السياسية البريطانية، بل امتد ليشمل الجيش والبحرية البريطانيين، حيث قلل من شأن التضحيات التي قدمها البريطانيون في قتالهم إلى جانب الأمريكيين في أفغانستان. هذه التصريحات المتناقضة تعكس حالة من التعقيد في العلاقة بين البلدين، وتثير تساؤلات حول مستقبل هذا التحالف الاستراتيجي في ظل التغيرات الجيوسياسية المتسارعة





