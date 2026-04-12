ترامب يحذر الصين بشأن أسلحة محتملة لإيران وسط تقارير عن توريد صواريخ

تحذيرات من ترامب بشأن تصدير أسلحة صينية إلى إيران وسط تقارير استخباراتية أمريكية حول تسليم منظومات دفاع جوي وصواريخ محمولة على الكتف. الصين تنفي هذه المزاعم.

صرح الرئيس السابق للولايات المتحدة، دونالد ترامب ، يوم السبت، أن الصين ستواجه مشاكل كبيرة إذا قامت بتصدير أسلحة إلى إيران . جاء هذا التصريح في ظل تقارير استخبارات ية أمريكية مقلقة بشأن التعاون العسكري المحتمل بين البلدين.

نقلت شبكة سي إن إن عن ثلاثة مصادر مطلعة قولهم إن معلومات استخباراتية أمريكية أظهرت أن الصين تستعد لتسليم منظومات دفاع جوي جديدة إلى إيران في الأسابيع المقبلة. وتشير هذه المعلومات إلى أن بكين تعمل على إرسال الشحنات عبر دول ثالثة لإخفاء مصدرها، مما يعقد عملية تتبع الأنشطة.<\/p>

تلك التقارير تتحدث تحديداً عن استعداد بكين لنقل أنظمة صواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف، والتي تعرف باسم مانباد، مما يثير تساؤلات حول طبيعة الدعم الصيني لإيران في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة. هذا التطور يأتي في سياق علاقات متوترة بالفعل بين الولايات المتحدة والصين، ويزيد من احتمالية تفاقم الأزمات الإقليمية.<\/p>

بالإضافة إلى ذلك، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر أن وكالة الاستخبارات الأمريكية حصلت على معلومات تفيد بأن الصين قد تكون أرسلت في الأسابيع الماضية شحنة من صواريخ محمولة على الكتف إلى إيران. وتشير الصحيفة إلى أن الصين تتخذ موقفاً سرياً فاعلاً في الحرب، إذ تسمح لبعض الشركات بشحن مواد كيميائية ووقود ومكونات يمكن استخدامها في الإنتاج العسكري الإيراني لأغراض الحرب.<\/p>

الجدير بالذكر أن المسؤولين الأمريكيين الذين نقلت عنهم الصحيفة، أكدوا أن المعلومات المتعلقة بإرسال هذه الصواريخ غير مؤكدة حتى الآن، وأنه لا يوجد دليل على استخدامها ضد القوات الأمريكية أو الإسرائيلية.<\/p>

في المقابل، نفى متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تقديم بلاده أي دعم عسكري لأي طرف في النزاع، واصفا المعلومات المتداولة بأنها غير صحيحة.<\/p>

هذه التطورات تلقي بظلال من الشك على العلاقات بين الصين وإيران، وتشير إلى احتمال وجود تعاون عسكري أعمق من المعلن، مما قد يؤثر على الاستقرار الإقليمي وجهود الحد من انتشار الأسلحة. تتعمق هذه المخاوف في ظل التطورات المستمرة في المنطقة، والتحديات الأمنية المتزايدة.<\/p>

التحركات الصينية المحتملة في مجال تصدير الأسلحة إلى إيران، خاصة تلك التي يمكن أن تغير موازين القوى في المنطقة، تستدعي ردود فعل دبلوماسية حازمة لضمان الاستقرار والسلام. تحاول الولايات المتحدة، بناءً على هذه المعلومات، الضغط على الصين لوقف أي نشاط من هذا النوع، مع التحذير من العواقب المحتملة.<\/p>

المسؤولون الأمريكيون يراقبون عن كثب الوضع، ويقومون بتقييم المعلومات بشكل مستمر لتحديد الخطوات التالية. موقف الصين، من خلال نفيها أي تورط، يزيد من الغموض ويجعل من الصعب تحديد مسار الأحداث بدقة.<\/p>

يبدو أن هناك صراعاً خفياً يجري بين الولايات المتحدة والصين، في محاولة للحفاظ على النفوذ في منطقة الشرق الأوسط. المجتمع الدولي يتابع هذه التطورات بقلق، ويدعو إلى ضبط النفس ووقف أي إجراءات من شأنها تصعيد التوتر.<\/p>

المعلومات المتضاربة والاتهامات المتبادلة تجعل من الصعب على المراقبين فهم الصورة الكاملة، ولكن من الواضح أن هناك ديناميكيات معقدة في اللعب بين القوى الإقليمية والدولية. التحقيقات جارية لكشف الحقائق، لكن التحدي الأكبر يكمن في الحفاظ على الاستقرار ومنع انتشار الأسلحة.<\/p>





