ترامب يهاجم البابا ليو الرابع عشر بعد لقائه عمدة شيكاغو

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البابا ليو الرابع عشر على خلفية لقائه بعمدة شيكاغو براندون جونسون في الفاتيكان، متهمًا البابا بالضعف في مواجهة الجريمة وسوء إدارة السياسة الخارجية، ومجددًا التأكيد على ضرورة منع إيران من امتلاك أسلحة نووية.

أشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة من الجدل بتصريحاته الجديدة التي هاجم فيها البابا ليو الرابع عشر ، وذلك على خلفية لقاء الأخير بعمدة شيكاغو براندون جونسون في الفاتيكان .

وكتب ترامب على منصته 'تروث سوشيال' مساء السبت: 'يجب أن يشرح أحدهم للبابا أن رئيس بلدية شيكاغو عديم الفائدة، وأنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا'. وجاءت هذه التصريحات بعد أيام من لقاء جمع جونسون، وهو ديمقراطي تقدمي، بالبابا في روما، حيث وصفه بأنه 'حليف عالمي قوي في قضايا العدالة الاجتماعية والهجرة والتعويضات'. وأضاف العمدة أن لقاءه بالبابا يمثل 'تقاربا بين القيادة المدنية والسلطة الأخلاقية'، ونشر صورا من اللقاء على منصة إكس واصفا إياه بـ 'شرف كبير'.

وأثارت الزيارة اهتماما إعلاميا واسعا، خاصة أن جونسون سافر إلى روما برفقة وفد يضم نحو 50 مسؤولا محليا، وهو من أبرز منتقدي ترامب. وخلال اللقاء، أشاد جونسون بموقف البابا المعارض للحرب على إيران وسياسات ترامب تجاه الهجرة. ورد ترامب على هذه الانتقادات بلهجة حادة، حيث وصف البابا بأنه 'ضعيف في الجريمة وفظيع في السياسة الخارجية'، مطالبا إياه بالتركيز على دوره الديني بدلا من الخوض في السياسة.

وتصاعدت حدة الخلاف بين الطرفين بعد أن انتقد البابا الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ما دفع ترامب إلى مهاجمته مباشرة. وفي تطور لافت، أظهر استطلاع رأي أجرته وكالة رويترز ومركز إبسوس أن عدد الأمريكيين المؤيدين للبابا يفوق عدد المؤيدين لترامب. كما انتقد نائب الرئيس السابق مايك بينس تصريحات ترامب ضد البابا، داعيا إياه إلى 'الاحتفاظ بدوره الرئاسي وترك البابا لدوره'.

وزاد الطين بلة أن ترامب حاول تبرير موقفه بالادعاء أن امتلاك إيران أسلحة نووية سيؤدي إلى موت الملايين بمن فيهم الكاثوليك. وتشير بعض التحليلات إلى أن التوترات بين البابا وترامب قد تتفاقم بسبب عوامل بسيطة مثل عدم احتياج البابا لمترجم، مما يجعله أكثر استعدادا للتواصل المباشر مع القادة العالميين. وتظل هذه القضية محور اهتمام إعلامي كبير في ظل تداعياتها على العلاقات بين الفاتيكان والإدارة الأمريكية





