ترامب ينشر صورة بالذكاء الاصطناعي تظهره كقائد عسكري مع عبارة تحدي

نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي على منصة "تروث سوشيال" تظهره مرتديا سترة "القائد الأعلى" على سطح سفينة، مع أسطول بحري وجوي أمريكي في الخلفية، وعبارة "أنتم على وشك أن تصابوا بالارتباك الكامل" في الأسفل. هذه الصورة جزء من سلسلة منشورات مماثلة تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز صورة القوة والتهكم.

نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، على منصته "تروث سوشيال"، صورة مجهولة بتقنيات الذكاء الاصطناعي تظهره في蓝天 يلقى نظرة عبر منظار بحري من على سطح سفينة، مرتديا سترة سوداء تحمل شعار " القائد الأعلى ".

في الخلفية، يظهر أسطول بحري أمريكي متنوع يشمل حاملة طائرات ومدمرة حربية، بالإضافة إلى سفينة شراعية تقليدية، وكلها ترفع العلم الأمريكي. Above، يحلق سرب من الطائرات المقاتلة الأمريكية..textUnder الصورة، كتب عبارة "أنتم على وشك أن تصابوا بالارتباك الكامل"، مما يضفي طابع التحدي والاستعراض للقوة العسكرية الأمريكية.

هذه الصورة هي جزء من سلسلة من_images ومقاطع فيديو مولدة بالذكاء الاصطناعي نشرها ترامب مؤخرا على المنصة، حيث ظهر في مشاهد متنوعة، بما في ذلك قيادة عمليات عسكرية في الفضاء، واستعراض قاعدة للطائرات المسيرة فوق قاعة الرقص الجديدة في البيت الأبيض، كما ظهر في مواقف عدة مصحوبة بأغنية تشير إلى "حب الناس" له حول العالم. وفي منشور سابق، علق ترامب على صورة أخرى له مجهولة بالذكاء الاصطناعي تجسده بهيئة يسوع المسيح.

تأتي هذه التصرفات في وقت أشارت فيه وسائل إعلام أمريكية إلى أن ترامب توقف فجأة أمام أحد أعمدة البيت الأبيض وطلب من مرافقيه التقاط صورة له، مما يعكس ميله للاستعراض والتواصل البصري عبر منصات التواصل الاجتماعي. يذكر أن هذه السلوكيات تأتي على خلفية مخاوف صحية أبدتها ماري ترامب، ابنة شقيقه الأكبر، بشأن حالته الصحية مع اقترابه من عيد ميلاده الثمانين.

وت conflicting المعلومات حول صحة ترامب السابقة، يبدو أنه يستمر في استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي لتعزيز صورته كقائد قوي وغير تقليدي، ربما استعدادا لمستقبله السياسي المحتمل أو للحفاظ على تفاعل قاعدة أنصاره. تُظهر هذه السلسلة من المنشورات المولدة بالذكاء الاصطناعي تحول ترامب في استخدامه للتكنولوجيا الرقمية، حيث لم يعد يقتصر على الصور التقليدية أو مقاطع الفيديو العادية، بل يتجه نحو إنتاج محتوى خيالي ومبالغ فيه ي aesthetic القوة والهيبة.

الصورة الأخيرة التي تجمعه مع أسطول بحري وجوي، مع عبارة تحدي، تهدف إلى إرسال رسالة قوة للعالم، وربما أيضًا لاستثارة تفاعل مؤيديه. ومن المثير أن هذه الظاهرة ت occurring في وقت تتزايد فيه النقاشات around الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المعلومات والمشهد السياسي. وفي الوقت نفسه، فإن تنوع المشاهد التي يظهر فيها ترامب، من قيادة عمليات فضائية إلى استعراض القواعد العسكرية، يعكس خيالًا خصبًا أو رغبة في تقديم صورة مبالغ فيها عن القيادة الأمريكية، مما يميزه عن السجلات الرئاسية التقليدية.

يبقى السؤال حول التداعيات طويلة المدى لمثل هذا المحتوى المولّد آليًا على الخطاب السياسي والأمن القومي، خاصة عندما يصدر من شخصية демоگرافية بارزة مثل ترامب





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