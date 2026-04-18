ترامب يتعهد بمساعدة لبنان على إعادة الإعمار ويؤكد وجود "شركاء جيدين" في بيروت

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن التزام الولايات المتحدة بمساعدة لبنان في جهود إعادة الإعمار، ويشير إلى وجود شركاء فعالين في بيروت. ويؤكد انفصال المسار التفاوضي مع إيران عن الملف اللبناني، ويثمن اتفاق وقف إطلاق النار التاريخي مع إسرائيل، معرباً عن أمله في معالجة ملف حزب الله لضمان الاستقرار. تأتي هذه التصريحات في ظل أزمة يعيشها لبنان بعد غارات إسرائيلية مكثفة.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، يوم السبت، التزام بلاده بتقديم المساعدة ل لبنان في جهود إعادة الإعمار ، مؤكداً وجود "شركاء جيدين" في بيروت يمكن لواشنطن التعاون معهم. جاءت تصريحات ترامب خلال لقاء صحفي، حيث قال بصراحة: "سنساعد لبنان ليصبح دولة من جديد. سنساعده على إعادة البناء ولدينا شركاء جيدون هناك". وأضاف ترامب في سياق متصل، أن المسار التفاوضي مع إيران منفصل تماماً عن الملف ال لبنان ي، وأن هذا الانفصال يمنح الولايات المتحدة حرية كاملة في التعامل مع الأوضاع في لبنان دون أي قيود.

وأشاد ترامب بما وصفه بـ "اتفاق تاريخي" تم التوصل إليه، و بدا "مستحيلاً" سابقاً، لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وهو أول اتفاق من نوعه منذ 78 عاماً. وعبر عن أمله في "تصويب الوضع المتعلق بحزب الله قريباً لضمان الاستقرار" في المنطقة. وقد دخل وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ فعلياً في فجر الجمعة الموافق 17 نيسان/ أبريل، وذلك بعد مفاوضات مطولة ورعاية أمريكية، جاءت عقب 45 يوماً من الحرب المدمرة. خلفت الغارات الإسرائيلية المكثفة على مناطق متفرقة في لبنان، بما في ذلك الجنوب والبقاع شرقاً، وضاحية بيروت الجنوبية، خسائر فادحة تجاوزت ألفي قتيل وآلاف الجرحى، بالإضافة إلى دمار هائل طال المباني والبنى التحتية في بلد يعاني أصلاً من أزمة اقتصادية خانقة. في غضون ذلك، تناول الكاتب الإسرائيلي بن درور يميني، في مقال له بصحيفة "يديعوت أحرنوت"، التحليلات السياسية والعسكرية المتعلقة بتطورات وقف إطلاق النار في لبنان، مسلطاً الضوء على الديناميكيات المعقدة التي تحكم المنطقة. ومن جانب آخر، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه على منع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من شن أي هجمات مستقبلية على لبنان، مشدداً قائلاً: "سأحظر عليه قصف لبنان"، مما يشير إلى رغبة أمريكية في فرض ضبط النفس على تل أبيب. وفي سياق دبلوماسي إقليمي، أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، مارك روبيو، لمناقشة التطورات الإقليمية والدولية. يعكس هذا التطور اهتماماً أمريكياً مباشراً بملف الاستقرار في الشرق الأوسط، ورغبة في تقديم الدعم للبنان بعد الأزمة التي مرت به، مع التأكيد على ضرورة معالجة التحديات الأمنية المتعلقة بأطراف مثل حزب الله. إن تدخل الولايات المتحدة في وقف إطلاق النار، والتعهد بالمساعدة في إعادة الإعمار، وتسليط الضوء على انفصال مسار التفاوض مع إيران، كلها مؤشرات على استراتيجية أمريكية جديدة تهدف إلى احتواء التصعيد الإقليمي وتعزيز الاستقرار في دول تعاني من هشاشة الأوضاع الأمنية والاقتصادية. كما أن التصريح بشأن منع نتنياهو من استهداف لبنان يرسل رسالة واضحة بأن الولايات المتحدة تلعب دوراً فاعلاً في إدارة الصراع، وليس مجرد مراقب. وتعليق الكاتب الإسرائيلي على الأوضاع يضيف بعداً آخر للتحليلات، موضحاً وجهات نظر مختلفة داخل إسرائيل حول هذه التطورات. إن الاتصال بين وزير الخارجية السعودي و نظيره الأمريكي يعكس استمرار الجهود الدبلوماسية بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة في المنطقة. وختاماً، فإن مجمل هذه التطورات يؤكد على حساسية المرحلة الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية الجهود الدولية والإقليمية المشتركة لإعادة بناء الدول المتضررة، وضمان الاستقرار، ومعالجة الأسباب الجذرية للصراعات. إن تقديم المساعدة للبنان في إعادة الإعمار ليس مجرد مسألة إنسانية، بل هو استثمار في استقرار المنطقة بأكملها. كما أن معالجة مسألة حزب الله، كما أشار ترامب، أمر حيوي لضمان مستقبل آمن للبنان وللمنطقة. المسار الدبلوماسي، بما فيه الاتصالات بين الرياض وواشنطن، يلعب دوراً محورياً في تشكيل هذه الاستراتيجيات. ويظل وقف إطلاق النار، رغم هشاشته، خطوة أولى نحو التهدئة، ولكنها تتطلب جهوداً مستمرة ومتواصلة لترسيخها وتحويلها إلى سلام دائم. المساعدات الإنسانية والاقتصادية، إلى جانب الحلول السياسية والأمنية، هي ركائز أساسية لإعادة بناء لبنان وتعزيز قدرته على الصمود في وجه التحديات. لا شك أن التحديات لا تزال قائمة، ولكن وجود إرادة دولية وإقليمية لدعم لبنان يمنح أملاً في تجاوز هذه المرحلة الصعبة. والتأكيد على الشركاء الجيدين في بيروت هو إشارة إيجابية نحو بناء مستقبل أفضل. والمساعي نحو استقرار المنطقة تتطلب مقاربة شاملة تأخذ في الاعتبار جميع الأبعاد الأمنية والسياسية والاقتصادية. إن تعهد الولايات المتحدة بتقديم المساعدة يعكس دورها كقوة عالمية تسعى للمساهمة في حل الأزمات. ولكن يجب أن تقترن هذه المساعدات بخطوات جدية نحو الإصلاح الداخلي في لبنان لضمان الاستفادة القصوى منها. الوصول إلى استقرار دائم في لبنان والمنطقة يتطلب تجاوز الخلافات وإيجاد أرضية مشتركة للتعاون





