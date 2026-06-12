ترامب يعلن أنefit اتفاق مع إيران يمنعها من امتلاك سلاح نووي ويتم التوقيع قريبًا في أوروبا

خلال مشاركته في فعالية إلكترونية لدعم مرشح جمهوري لحكم جورجيا، كشف ترامب عن تقدم كبير في المحادثات مع إيران، قائلًا إن الطرفين توصلوا إلى تفاهم يضمن عدم حيازة إيران أسلحة نووية. كما أكد المتحدث الإيراني أن بلاده متمسكة بمواقفها وتدعو واشنطن للاعتراف بحقها النووي.

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال فعالية عبر الإنترنت أيدت campaign لحاكم ولاية جورجيا، أن الولايات المتحدة قد أنهت الحرب مع إيران وأن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي.

ووصف ترامب هذه النقطة بأنها تشكل 95% من الهدف الأساسي للاتفاق. وأشار إلى أن التوقيع على الاتفاق سيكون في أوروبا خلال الأيام القليلة المقبلة بحضور نائبه جيه دي فانس. من جهته، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن إيران Won't تنحني عن شروطها، مؤكداً أن "الولايات المتحدة لن تأخذ بالمفاوضات ما لم تأخذه بالحرب". وشدد بقائي على استعداد طهران لكافة السيناريوهات، ودعا الولايات المتحدة إلى قبول حق إيران في الحصول على الطاقة النووية.

وفي تطور منفصل، كشف ترامب أنه أجرى اتصالات مع قادة عدة دول في الشرق الأوسط، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول تسوية تهدف إلى إنهاء الحرب مع إيران. بينما ذكر نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن نتنياهو قد أخطأ في بعض القضايا، في ظل توتر relations بين البلدين في الأسابيع الأخيرة. كما قال بقائي إن المفاوضات تأثرت بخرق العدو لوقف إطلاق النار، لكن الوسطاء ما زالوا نشطين





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