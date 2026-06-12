ترامب يعلن توصل اتفاق مع إيران حول البرنامج النووي رغم تناقض التقارير

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك أسلحة نووية بموجب اتفاق قيد الصياغة، وتوقع توقيعه قريبا في أوروبا. لكن مصادر إيرانية deny أي موافقة نهائية، وتظهر تقارير متناقضة حول حل الفجوات في المفاوضات.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستلتزم بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية بموجب الاتفاق المرتقب مع الولايات المتحدة ، مؤكدا أن هذه النقطة تمثل الأهم بالنسبة له.

وأضاف ترامب للصحفيين أن "إيران وافقت على ذلك"، مشيرا إلى أن الاتفاق ينص على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وهو الهدف الأساسي للمفاوضات. وتوقع ترامب أن يتم توقيع الاتفاق في مطلع الأسبوع، مرجحا أن يكون في أوروبا بحضور نائبه جي دي فانس. وأظهرت تقارير إعلامية، أبرزها موقع أكسيوس الأمريكي، أن الفجوات الرئيسية في المفاوضات تم حلها عبر محادثات بين مسؤولين إيرانيين ووسطاء قطريين، مما ساهم في كسر الجمود في المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران.

لكن في المقابل، صرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني إبراهيم رضائي بأن احتمالية خداع الرئيس الأمريكي ترامب لإيران مرتفعة، ووصف تصريحاته بأنها "إما كذب أو هراء". كما أفادت وكالة فارس للأنباء، نقلا عن مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني، بأنه لم تتم الموافقة بعد على نص مذكرة التفاهم الأولية مع الولايات المتحدة، مما يناقض تصريحات ترامب حول شبه اكتمال الصياغة النهائية للاتفاق.

على صعيد التطورات الإقليمية والدولية، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش معارضة المنظمة لأي خطط أمريكية للاستيلاء على جزيرة خرج الإيرانية أو السيطرة على البنية التحتية النفطية للبلاد. وعبرت دول أخرى عن تحفظاتها، حيث كشفت مصادر إسرائيلية أن تل أبيب تلقت رسالة أمريكية "واضحة وصريحة" تطلب منها عدم التدخل في الضربات العسكرية الأمريكية ضد أهداف إيرانية.

في الوقت ذاته، أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا مع ترامب استعرض خلاله نتائج المشاورات والتفاهمات بين واشنطن وطهران، في دلالة على الدور القطري كوسيط رئيسي. وتأثرت الأسواق العالمية بهذه التطورات، حيث تراجعت أسعار النفط بنسبة تصل إلى 5% بعد تصريحات ترامب حول التوصل إلى "تسوية عادلة" مع إيران، ثم عاودت الانخفاض بنسبة 3-3.5% following تصريحات حول إلغاء الضربات المخطط لها.

وفي إيران، أعلن الهلال الأحمر عن وضع فرق الإنقاذ في حالة تأهب قصوى تحسبا لتهديدات أمريكية بشن ضربات "قوية جدا"، كما عبر قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي عن ثقله في接近 تحقيق "نصر كبير" سيغير المسارات العالمية. وبينما يزداد ferment الشد والجذب الدبلوماسي، حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من الاستراتيجيات الخاطئة والقرارات المتهورة، محذرا من "مأزق لا نهاية له".

وفي إسرائيل، أشار تقييم أمني إلى أن عدم توقيع اتفاق قريب بين الولايات المتحدة وإيران سيزيد احتمالية العودة إلى الحرب. ряда المواقف هذه تعكس حالة من عدم اليقين والتناقضات بين الخطاب الأمريكي والواقع على الأرض، حيث تظهر تقارير متضاربة حول مستوى التقدم في المفاوضات والالتزامات المتبادلة





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إيران الولايات المتحدة ترامب الاتفاق النووي المفاوضات النفط قطر إسرائيل الأمم المتحدة

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