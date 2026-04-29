ترامب يظهر قوة في مواجهة محاولة اغتيال.. بين الانتقادات والدعم

بعد محاولة اغتيال دونالد ترامب في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، عاد إلى المنصة لإكمال خطابه، رغم إصابته الطفيفة. وفي الوقت نفسه، واجه انتقادات حول استخدامه للأحداث لتعزيز صورته، بينما أشادت به بعض الصحف الأوروبية لصلابته. كما واجه تحديات قانونية حول مشروع بناء قاعة الاحتفالات، وانتشرت نظريات مؤامرة بين أنصاره حول محاولات اغتيال سابقة. وفي الوقت نفسه، استمرت التوترات بين إيران وإسرائيل، ونجحت قطر في الوساطة لتحقيق اتفاق هدنة بين حماس وإسرائيل.

بعد أقل من نصف ساعة من محاولة اغتيال دونالد ترامب ، عاد الرئيس الأمريكي السابق إلى المنصة لإكمال خطابه في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، رغم أن الرصاصة لامست أذنه وأصابت أحد الحاضرين، بينما قتل المهاجم.

وفي حديثه مع وسائل الإعلام، أكّد ترامب أنه كان يمشي منتصب القامة أثناء إجلائه من قبل حراس الأمن، وأضاف أن المهاجم كان رجلاً مضطرباً للغاية. وقال ترامب في مؤتمر صحفي: 'في ضوء أحداث هذا المساء، أطلب من جميع الأمريكيين أن يجددوا التزامهم بحل خلافاتهم بطرق سلمية'.

ومع ذلك، رأى منتقدوه أن ترامب استغل الحادث لصالحه سياسياً، حيث ظهر في صورة رجل قوي لا يعرف الخوف، كما أشادت به بعض الصحف الأوروبية مثل 'التلغراف' البريطانية و'إل موندو' الإسبانية لصلابته في التعامل مع الخطر. وفي الوقت نفسه، واجه ترامب انتقادات حول استخدامه للأحداث لتعزيز صورته، حيث أشار توماس ياغر، أستاذ السياسة الدولية في جامعة كولونيا، إلى أن ترامب 'رجل علامة تجارية' ويستخدم كل حدث لتعزيز صورته كقائد قوي.

كما واجه ترامب تحديات قانونية حول مشروع بناء قاعة الاحتفالات، حيث دعت وزارة العدل الأمريكية إلى سحب الدعوى القضائية بحجة أن الحادث وضع حياة الرئيس وعائلته في خطر. وفي الوقت نفسه، انتشرت نظريات مؤامرة بين أنصاره حول محاولات اغتيال سابقة، بما في ذلك شكوك عضو الكونغرس السابق مارجوري تايلور غرين في صحة هجوم عام 2024 في بتلر. ومع ذلك، هذه المرة، لم يربط ترامب الحادث بمؤامرة أوسع، ووصف المهاجم بأنه 'ذئب منفرد'.

وفي الوقت نفسه، دعم عدد من السياسيين مطالبة ترامب بإكمال بناء قاعة الاحتفالات، بما في ذلك المدعية العامة الأمريكية السابقة بام بوندي. وفي الوقت نفسه، خضع ترامب لفحص طبي أظهرت نتائجه أنه فقد حوالي 9 كجم، لكن طبيبه أكد أن صحته ممتازة. وفي سياق آخر، استمرت التوترات بين إيران وإسرائيل، حيث وصف محللون ألمان وأوروبيون الهجوم الإيراني على إسرائيل ورد الدولة العبرية بأنه في حدود 'المتوقع'.

كما نجحت قطر في الوساطة لتحقيق اتفاق هدنة بين حماس وإسرائيل، ما أثار تساؤلات حول سر نجاح الدبلوماسية القطرية في العمل وسط صراع معقد





