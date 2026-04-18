ترامب يهدد إيران بـ"القنابل" إذا فشلت المفاوضات.. وطهران ترد: سيادتنا أولاً

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضع مهلة أخيرة لإيران للتوصل إلى اتفاق، مهدداً باستئناف الحرب إذا لم يتم ذلك، فيما تؤكد طهران أن سيادتها هي الفيصل في قضايا مثل مضيق هرمز.

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف العمليات العسكرية ضد إيران ، بما في ذلك إلقاء القنابل، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الأربعاء القادم، الذي يمثل اليوم الأخير لمهلة وقف إطلاق النار. وصرح ترامب، في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن طائرة الرئاسة أثناء عودته إلى واشنطن من ولاية أريزونا مساء الجمعة، قائلاً: 'ربما لن أمدد وقف إطلاق النار إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الأربعاء'. وأكد أن الحصار المفروض على الموانئ ال إيران ية سيستمر. وأضاف، وفقًا لما نقلته وكالة 'رويترز': 'لذا، لديكم حصار، وللأسف علينا أن نبدأ بإلقاء القنابل مجدداً في حال فشل الاتفاق'.

وفي سياق متصل، أشار ترامب إلى تلقيه 'أخباراً جيدة قبل لحظات'، مما دفعه لوصف المفاوضات الجارية بأنها 'تسير بشكل جيد جداً مع إيران، على ما يبدو'. وكان ترامب قد ذكر خلال فعالية في ولاية أريزونا أن الولايات المتحدة ستحصل على ما وصفه بـ 'الغبار النووي' من إيران، وهي إشارة إلى اليورانيوم المخصب الذي كانت الولايات المتحدة قد استهدفته في حرب يونيو 2025.

وفي مقابلة مع شبكة 'CBS NEWS'، أوضح أن عملية استخراج اليورانيوم المخصب لن تستدعي إرسال قوات برية أمريكية. وعند سؤاله عن الجهة المسؤولة عن استعادة المواد، أجاب: 'رجالنا'. ولفت الرئيس الأمريكي إلى أنه سيتم نقل المواد النووية إلى الولايات المتحدة، قائلاً: 'رجالنا والإيرانيون سيعملون معاً للذهاب والحصول عليه، ومن ثم سنأخذه إلى الولايات المتحدة'.

وأعلن الرئيس الأمريكي أن إيران وافقت على فتح مضيق هرمز بالكامل أمام الملاحة الدولية، مؤكداً استمرار الحصار البحري الأمريكي حتى التوقيع النهائي على اتفاق يضمن تجريد طهران من كافة موادها النووية ومنعها من امتلاك سلاح نووي للأبد. واعتبر أن عملية التفاوض تسير بشكل جيد، وأن معظم النقاط قد تم التفاوض عليها والاتفاق بشأنها بالفعل، وتوقع أن تمضي العملية بسرعة كبيرة.

وفي منشور على منصة 'تروث سوشيال'، ذكر ترامب أن إيران، بمساعدة الولايات المتحدة، أزالت أو تزيل جميع الألغام البحرية في مضيق هرمز. على الجانب الآخر، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن ترامب أطلق سبع 'ادعاءات كاذبة' خلال ساعة واحدة. وأضاف في منشور على منصة 'إكس' أن مضيق هرمز لن يبقى مفتوحاً إذا استمر الحصار الأمريكي، لافتاً إلى أن المرور في المضيق سيتم وفق المسار المحدد، وبإذن إيران. وأضاف قاليباف أن قرار فتح أو إغلاق المضيق وقواعده تُحدد في الميدان وليس عبر شبكات التواصل الاجتماعي





