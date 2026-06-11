ترامب يلغي ضربات عسكرية ضد إيران والحرس الثوري يشكك في مزاعم الاتفاق

تفاصيل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء هجمات عسكرية كانت مقررة ضد إيران بدعوى التوصل لاتفاق، وردود الفعل الإيرانية الحذرة التي وصفت التصريحات بأنها متناقضة وغير دقيقة.

شهدت الساحة السياسية الدولية تطورات دراماتيكية ومفاجئة في العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية ال إيران ية، حيث خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الدبلوماسية والعسكرية على حد سواء.

فقد أعلن ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال عن اتخاذ قرار حاسم يقضي بإلغاء سلسلة من الضربات العسكرية وعمليات القصف التي كانت مبرمجة ومقررة ضد أهداف إيرانية في وقت سابق من يوم الخميس. وبرر الرئيس الأمريكي هذا التراجع المفاجئ عن الخيار العسكري بما وصفه بالموافقة التي أبدتها القيادة الإيرانية على النقاط النهائية لاتفاق يتم التفاوض عليه حالياً بين الجانبين، مشيراً إلى أن المناقشات بلغت أعلى مستويات القيادة في طهران وحظيت بقبول رسمي، وهو ما دفعه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية إلى وقف العمليات الهجومية المخطط لها لفتح الباب أمام المسار الدبلوماسي.

في المقابل، جاء الرد الإيراني متسماً بالحذر الشديد والتشكيك في صحة هذه المزاعم، حيث أصدر الحرس الثوري الإيراني بياناً رسمياً أكد فيه أن المسؤولين في الدولة لم يردوا حتى اللحظة على ادعاءات ترامب. وأشار البيان إلى أن الرئيس الأمريكي قد دأب منذ بداية الأزمة الراهنة على إطلاق تصريحات اتسمت بالتناقض وعدم الدقة، مما يجعل من الصعب الركون إلى أي وعود أو إعلانات غير رسمية تصدر عنه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ولم يكتفِ الحرس الثوري بهذا الموقف، بل شدد على أن المنهجية التي يتبعها ترامب في إدارة الأزمات تعتمد غالباً على إثارة البلبلة والضغط الإعلامي بدلاً من الالتزام بالبروتوكولات الدبلوماسية الرصينة، وهو ما يتطلب من الجانب الإيراني التعامل ببرود وعقلانية مع هذه التطورات. ومن جانبها، عززت وكالة تسنيم للأنباء، وهي الوكالة شبه الرسمية المقربة من دوائر صنع القرار في الحرس الثوري، هذا التوجه التحذيري، حيث اعتبرت أن حديث ترامب عن إحراز تقدم ملموس في المفاوضات لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره مؤشراً مؤكداً على التوصل إلى اتفاق نهائي أو تفاهمات ملزمة.

ودعت الوكالة كافة الجهات والمتابعين إلى توخي أقصى درجات الحذر في التعامل مع رسائل ترامب، مذكرة بسوابقه في إطلاق مزاعم مشابهة في فترات سابقة تبين لاحقاً أنها لم تكن مبنية على أسس واقعية أو اتفاقات موقعة. وأكدت تسنيم أن المرجعية الوحيدة لأي تفاهم أو اتفاق محتمل يجب أن تكون الإعلانات الرسمية الصادرة عن الحكومة الإيرانية، وأن أي حديث خارج هذا الإطار يظل في دائرة التكهنات والادعاءات التي تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية داخلية في الولايات المتحدة.

إن هذا التضارب الصارخ في الروايات بين واشنطن وطهران يعكس عمق أزمة الثقة التي تسيطر على العلاقة بين الطرفين، حيث يرى المراقبون أن استخدام منصات التواصل الاجتماعي للإعلان عن قرارات عسكرية أو دبلوماسية مصيرية يضيف طبقة من عدم اليقين إلى المشهد. فبينما يحاول ترامب تصوير نفسه كصانع سلام قادر على تفادي الحروب من خلال الضغط العسكري، ترى إيران في هذه التصرفات نوعاً من عدم الاستقرار في القيادة الأمريكية.

وتظل المنطقة تترقب ما إذا كانت هذه التطورات ستؤدي فعلياً إلى تهدئة حقيقية وخفض للتصعيد، أم أنها مجرد جولة جديدة من جولات الحرب النفسية التي تسبق عادةً جولات التفاوض الشاقة، خاصة في ظل وجود ملفات شائكة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني والنفوذ الإقليمي والضغوط الاقتصادية المتمثلة في العقوبات الأمريكية المشددة التي لا تزال تخنق الاقتصاد الإيراني. ختاماً، يظهر من خلال تحليل المواقف أن الكرة الآن في ملعب الدبلوماسية الرسمية بعيداً عن ضجيج المنصات الرقمية.

فإيران تصر على أن الاتفاقات لا تُبرم عبر التغريدات أو المنشورات، بل عبر طاولة المفاوضات والضمانات المكتوبة والمتبادلة. وفي حين أن إلغاء الضربات العسكرية قد يمنح فرصة قصيرة للهدوء، إلا أن غياب الشفافية في تفاصيل النقاط النهائية التي تحدث عنها ترامب يجعل من الصعب الجزم بمدى جدية هذا التقارب.

إن استمرار حالة التوجس بين الحرس الثوري والإدارة الأمريكية يشير إلى أن الطريق نحو اتفاق مستدام لا يزال طويلاً ومحفوفاً بالمخاطر، مما يجعل المنطقة عرضة لأي خطأ في الحسابات قد يعيد الأمور إلى مربع التصعيد العسكري الشامل في أي لحظة





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