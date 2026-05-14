ترامب يزور بكين لمباحثات قمة مع شي جين بينغ، يترك رسالة لنائبه في حال تعرضه لمكروه

بدأت اليوم الخميس، مباحثات القمة بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأمريكي دونالد ترامب في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين. وقال الرئيس الصيني إن واشنطن وبكين تحققان النجاح معا، وعلاقتهما يجب أن تكون مبنية على الشراكة، وأضاف: "لطالما اعتقدت أن المصالح المشتركة بين الصين والولايات المتحدة تفوق الخلافات". من جهته، قال ترامب: "نتطلع لإقامة علاقات تجارية كبيرة مع الصين", معتبرا أن "العلاقة بين الولايات المتحدة والصين ستكون أفضل من أي وقت مضى". ووعد ترامب مع نظيره الصيني بمستقبل رائع بين واشنطن وبكين. وكان ترامب وصل إلى بكين يوم 13 مايو لعقد قمة مع شي جين بينغ، حيث استقبله 300 طفل صيني في زي أزرق-أبيض يلوحون بأعلام الصين والولايات المتحدة. ترامب يترك رسالة سرية لنائبه فانس تحسبا ل"تعرضه لمكروه أو حدوث طارئ" خلال تواجده في الصين. وأعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمل الوفد الأمريكي خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى بكين، في إقناع القيادة الصينية بأداء دور أكبر في سياق"خطط إيران في الخليج".

ترامب يترك رسالة سرية لنائبه فانس تحسبا ل"تعرضه لمكروه أو حدوث طارئ" خلال تواجده في الصين كشف سيباستيان غوركا، مساعد نائب الرئيس الأمريكي، أن الرئيس دونالد ترامب الذي يجري زيارة رسمية إلى الصين، ترك لنائبه جي دي فانس رسالة في المكتب البيضاوي تفتح في حال تعرضه لأي مكروه. أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمل الوفد الأمريكي خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى بكين، في إقناع القيادة الصينية بأداء دور أكبر في سياق"خطط إيران في الخليج".

بيد ترامب أوراق للقمة في الصين، لكن أهم ما يجب أن يفعله هو أن يخفف من حدة موقف الزعيم الصيني وتحقيق مصالح الولايات المتحدة. غوردون شانغ - USA Toda





