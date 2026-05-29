ترامب يربط أي اتفاق مع إيران بضرورة "صفقة جيدة" وسط تصاعد التوترات الخليجية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن أي اتفاق مع طهران يجب أن يكون صفقة جيدة للولايات المتحدة، ويبرز التوازن الدبلوماسي والعسكري في مفاوضات البرنامج النووي الإيراني وسط توترات عسكرية واحتكاكات قرب مضيق هرمز.

ربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي اتفاق محتمل مع طهران بضرورة أن يُحقق ما وصفه بـ" الصفقة الجيدة " للولايات المتحدة، وذلك في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية بين واشنطن و إيران إلى جانب تصاعد التوترات العسكرية في منطقة الخليج العربي.

جاء ذلك في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" سُيدت في نهاية الأسبوع، حيث حذر ترامب من أن "الخط الأحمر" هو أي اتفاق لا يضمن مصلحة أمريكا، مؤكداً أن المفاوضين الإيرانيين والجانب الأمريكي يتمتعون بمهارة عالية في التفاوض. تصريحات ترامب تصاعدت في ظل تقارير تفيد بأن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين توصلا إلى مذكرة تفاهم مبدئية تمتد ستين يوماً، تتضمن تمديد وقف إطلاق النار القائم وإطلاق جولة جديدة من المباحثات حول البرنامج النووي الإيراني.

وتظل المذكرة بحاجة إلى توقيع نهائي من الرئيس قبل أن تدخل حيز التنفيذ، ما يضعها تحت أنظار صانعي القرار في البيت الأبيض وعلى ختم المشهد السياسي في كابلين. وتحليل الخبر يوضح أن إدارة ترامب تحاول موازنة دقيقة بين دفع العملية الدبلوماسية إلى الأمام والحفاظ على جاهزية القوات الأمريكية في المنطقة، خصوصاً بعد احتكاكات متكررة بين القوات الأمريكية والإيرانية قرب مضيق هرمز.

وفي هذا السياق، حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من أن صبر الولايات المتحدة ليس بلا حدود، مشيراً إلى أن الخيارات العسكرية قد تعود إلى طاولة المفاوضات إذا توصل ترامب إلى استنتاج بأن فرص الوصول إلى اتفاق سلام مستدام قد تلاشت. وفي ظل هذا الجو المتوتر، أطلقت قوات إيرانية صاروخاً باتجاه الكويت خلال الأسبوع الحالي، وفقاً لتقارير إعلامية أمريكية، وفي الوقت ذاته ادعت وسائل إعلام إيرانية رسمية أنها أسقطت طائرة أمريكية، وهو ما نفى المسؤولون في القيادة المركزية الأمريكية بشكل سريع.

وأسفر النقاش حول هذه الوقائع عن طرح تساؤلات جادة حول جدوى أي اتفاق مؤقت مع إيران، وما إذا كان كافياً لمنع طهران من استعادة قدراتها النووية. تتجسد المخاوف في مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ودور الحرس الثوري الإيراني المستمر في إدارة الملف النووي والأنشطة العسكرية المرتبطة به، ما يجعل مستقبل المفاوضات غير مؤكد بين مسار التسوية أو التصعيد.

في الختام، يبقى السؤال قائماً حول ما إذا كانت الصفقة التي يطمح ترامب إلى تحقيقها ستستوفي معايير "الصفقة الجيدة" التي يطرحها، وما هو الثمن الذي قد تدفعه المنطقة إذا فشلت الجهود الدبلوماسية وارتفعت حدة الصراعات العسكرية في أحد أهم الممرات المائية في العالم. إن المشهد الحالي يوضح أن كل خطوة في القضية الإيرانية-الأمريكية تحمل أبعاداً متعددة، تتراوح بين السياسة الداخلية في واشنطن، والضغوط الإقليمية في الخليج، إلى التداعيات الدولية على نظام عدم الانتشار النووي.





