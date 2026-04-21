ترامب يلوح بضربات عسكرية ضد إيران في حال فشل المفاوضات الجارية في إسلام آباد

كشفت الإدارة الأمريكية عن اقترابها من صياغة اتفاق نووي جديد مع إيران يختلف جوهرياً عن اتفاق عام 2015، بينما يواصل الرئيس ترمب تهديداته باستهداف البنية التحتية الإيرانية حال تعثر الدبلوماسية.

تتجه الأنظار الدولية بشكل مكثف نحو العاصمة الباكستانية إسلام آباد ، التي تستعد لاستضافة جولة ثانية من المفاوضات الحساسة بين الولايات المتحدة وإيران، في محاولة أخيرة لإنهاء الصراع العسكري الدائر منذ الثامن والعشرين من فبراير الماضي.

وفي تصريحات لافتة خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، أكدت المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية ليفيت أن بلادها تقترب من التوصل إلى اتفاق جديد تماماً، واصفة إياه بأنه سيكون أفضل بكثير من خطة العمل الشاملة المشتركة التي أُبرمت عام 2015 في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، والتي سارع ترمب إلى إلغائها في 2018 واصفاً إياها بأنها الأسوأ في التاريخ الأمريكي. وأوضحت ليفيت أن الرئيس ترمب يمتلك في جعبته مجموعة من الخيارات العسكرية القوية التي لن يتردد في تفعيلها إذا فشل المسار الدبلوماسي في تحقيق أهدافه، محذرة من أن هذه الخيارات قد تشمل شن ضربات جوية دقيقة تستهدف قطاع الطاقة الإيراني والبنية التحتية الحيوية، مشددة على أن ترمب قد أثبت في ولايته الأولى قدرته الكبيرة على تنفيذ تهديداته على أرض الواقع. من جانبه، عبر الرئيس دونالد ترمب عن ثقة عالية بقدرة إدارته على إبرام هذا الاتفاق المرتقب، مشدداً عبر منصة تروث سوشال على أنه لا يشعر بأي ضغوط سياسية رغم التعقيدات الكبيرة التي تحيط بملف البرنامج النووي الإيراني. وأشار ترمب إلى أن المفاوضات الجارية حالياً تأتي في توقيت دقيق للغاية، خاصة بعد تعرضه لانتقادات واسعة من قبل أطراف ديمقراطية وخبراء في الشؤون النووية أبدوا مخاوفهم من سرعة التوصل لاتفاق في ملف يتطلب دراسة معمقة، مذكراً الجميع بأن الاتفاق السابق تطلب عامين من المفاوضات المرهقة وبمشاركة أكثر من 200 متخصص. وأكد الرئيس الأمريكي أن السياق الحالي للمفاوضات يختلف جذرياً، حيث يأتي في ظل تصعيد عسكري واسع أدى إلى وقوع أكثر من 3 آلاف قتيل في غضون أسابيع قليلة، مما يضع ضغطاً زمنياً هائلاً على الطرفين قبل انتهاء الهدنة المعلنة في الثامن من أبريل الجاري برعاية باكستانية. وفي الوقت الذي تشهد فيه كواليس السياسة تحركات دبلوماسية مكوكية، هبط وفد تمهيدي أمريكي في إسلام آباد لاستكمال الترتيبات المتعلقة بالجولة الثانية، مع تزايد التكهنات حول إمكانية زيارة الرئيس ترمب شخصياً إلى باكستان لتوقيع الاتفاق التاريخي. وقد أبدى ترمب حماسة مبدئية لهذه الزيارة، واصفاً باكستان بالبلد الرائع، في إشارة تعكس رغبته في تحويل هذا الحدث إلى نصر سياسي واستراتيجي ينهي الحرب المستمرة منذ شهرين تقريباً. ومع ذلك، تبقى حالة الضبابية هي العنوان الأبرز للمشهد، حيث لا يزال شكل الاتفاق النهائي وتفاصيله الدقيقة غامضة، في ظل وجود قوى إقليمية ودولية تراقب عن كثب مدى قدرة الطرفين على تقديم تنازلات حقيقية تتجاوز سقف التوقعات، وتمنع إيران من الوصول إلى القدرة النووية العسكرية، وهو الهدف الأساسي الذي أطلق من أجله ترمب وإسرائيل حربهما المشتركة. يبقى السؤال الأهم معلقاً: هل تنجح الدبلوماسية في نزع فتيل الأزمة وتجنب المزيد من الدمار، أم أن التوتر سيقود إلى مرحلة جديدة أكثر دموية في حال فشلت الطاولات المستديرة في إسلام آباد





