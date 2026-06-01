ترامب يقدم عرضاً جديداً لإيران بشروط مشددة وسط توترات إقليمية متصاعدة

أعلن الرئيس الأمريكي السابق عن تعديل شامل للاتفاق النووي مع إيران، مع تشديد الرقابة على المواد النووية وتوسيع عمليات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني في الشرق الأوسط.

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن تقديم عرض جديد ل إيران يحمل في طياته شروطاً أكثر صرامة بهدف إنهاء النزاع الدائر في المنطقة، وهو ما قد يؤدي إلى إطالة فترة المفاوضات بين الطرفين.

جاء هذا الاقتراح في إطار الجهود الدولية المتواصلة للحد من توترات الشرق الأوسط وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وفقًا لتقارير صحيفة نيويورك تايمز، تضمن التعديل الجديد تعزيز قيود صارمة على الأنشطة النووية الإيرانية، إضافة إلى رصد ومراقبة دقيقة للأنشطة العسكرية في المنطقة. كما أشارت المصادر إلى أن ترامب سعى إلى إضفاء طابعٍ أكثر وضوحًا على مصير المواد النووية التي تنتجها إيران، مستندًا إلى مخاوف الأمن القومي الأمريكي وتداعياتها المحتملة على الأمن العالمي.

من جانب آخر، صرح موقع أكسيوس بتفصيل النقاط التي حاول ترامب تعزيزها في الاتفاقية الجديدة، مشيرًا إلى أن التركيز الرئيسي كان على ضمان عدم انتشار التكنولوجيا النووية الحساسة، وتحديد آليات واضحة لتفتيش المواقع النووية الإيرانية. كما تم إدراج بنود خاصة تتعلق بحدود التصنيع وإعادة التوريد، إلى جانب آلية لفرض عقوبات اقتصادية في حال خرق أي شرط من بنود الاتفاق.

وقد أكد المتحدث الرسمي للبيت الأبيض أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو خلق بيئة موثوقة تسمح بإعادة بناء الثقة بين الأطراف المعنية، وتعزيز فرص التوصل إلى حل دائم يضمن سلامة السكان في المنطقة. في الوقت نفسه، أشار الجيش الإسرائيلي إلى توسّع عملياته البرية إلى مناطق جديدة في شمال نهر الليطاني بجنوب لبنان، مطالبةً بالسيطرة الكاملة على تلك المناطق كجزء من استراتيجيتها الأمنية.

يأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، حيث يتواصل تبادل الاتهامات حول دعم كل طرف لجهات مسلحة في دول الجوار. وتظل هذه التطورات محط أنظار المجتمع الدولي، الذي يبذل قصارى جهده لتجنب أي اندلاع صراع واسع النطاق قد يهدد الاستقرار الإقليمي. إن المقترحات الأمريكية الجديدة، إلى جانب التحركات العسكرية المتلاحقة، تسلط الضوء على تعقيد المشهد السياسي والعسكري في المنطقة، وتؤكد الحاجة الملحة إلى حوار بنّاء وإجراءات موثوقة لضمان سلامة الشعوب وتفادي خطر التصعيد.





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ترامب إيران اتفاق نووي إسرائيل لبنان

United States Latest News, United States Headlines