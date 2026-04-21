ترامب يضغط للبدء في مفاوضات مع إيران وإسلام آباد تستعد لاستضافة وفد أميركي

تطورات متسارعة في الملف الإيراني الأميركي وسط تهديدات متبادلة ومساعي دبلوماسية في باكستان لتجنب التصعيد العسكري.

يستمر التوتر المتصاعد في العلاقات بين واشنطن وطهران في الهيمنة على المشهد الدولي، حيث شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريحاته الأخيرة على حتمية خضوع الجانب ال إيران ي لمسار التفاوض، معتبراً أن الخيارات المتاحة أمام القيادة ال إيران ية باتت محدودة للغاية في ظل الضغوط القصوى التي تمارسها إدارته.

وتأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه الإدارة الأميركية لإرسال وفد رفيع المستوى بقيادة نائب الرئيس إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، في مسعى دبلوماسي عاجل لمحاولة التوصل إلى اتفاق ينهي حالة الحرب القائمة، وهي خطوة تأتي في ظل ظروف ميدانية حرجة حيث يقترب موعد انتهاء سريان وقف إطلاق النار. وأكد ترامب في خطابه أن الولايات المتحدة لم تجد سبيلاً آخر للتعامل مع هذا الملف سوى اتخاذ قرارات حاسمة، مشدداً على أن الهدف النهائي هو ضمان عدم امتلاك إيران لأي قدرات نووية، وهو شرط يعتبره البيت الأبيض غير قابل للتفاوض، معرباً عن أمله في أن تدرك طهران أن مصلحتها تكمن في بناء اقتصادها بدلاً من الانخراط في صراعات استنزافية. من جانبه، رد الجانب الإيراني عبر تصريحات أدلى بها محمد باقر قاليباف، الذي أكد بوضوح أن طهران ترفض رفضاً قاطعاً الجلوس إلى طاولة المفاوضات تحت وطأة التهديدات العسكرية المباشرة. ووجه قاليباف انتقادات لاذعة للإدارة الأميركية، واصفاً مساعي ترامب بأنها محاولة لتحويل مبدأ الحوار إلى عملية استسلام مشروطة، وهو ما ترفضه طهران جملة وتفصيلاً. وتأتي هذه المواقف المتباعدة لتعكس عمق الفجوة بين الطرفين، حيث تلوح واشنطن بتهديدات عسكرية تشمل قصف البنية التحتية والجسور الحيوية إذا ما تعثرت المفاوضات، بينما تتمسك طهران بموقفها الرافض للإملاءات الخارجية، مما يضع المجتمع الدولي أمام حالة من الترقب والحذر بشأن مآلات الأيام القليلة القادمة. تظل مسألة التوقيت هي العائق الأكبر أمام أي اختراق دبلوماسي محتمل، حيث يضغط الجدول الزمني القصير المفروض على المفاوضات بزيادة من حدة التوتر، لا سيما مع قرب نفاد المهلة المحددة لوقف إطلاق النار. ومع ذلك، تشير مصادر مطلعة إلى احتمالية وجود مرونة لدى الرئيس ترامب لتمديد المهلة في حال لمس وجود بوادر إيجابية أو رغبة حقيقية من الجانب الإيراني في تقديم تنازلات ملموسة. إن العالم يراقب اليوم هذه التحركات المكثفة في إسلام آباد، حيث يتوقف مستقبل الاستقرار الإقليمي على ما ستؤول إليه هذه المحادثات، وما إذا كان الطرفان سيتمكنان من تجنب التصعيد العسكري الشامل عبر تسوية سياسية تحمي المصالح الأمنية لكل منهما، أم أن شبح الحرب سيعود ليخيم على المنطقة مع تبدد فرص التهدئة الحالية





