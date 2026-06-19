ترامب: علاقتي برئيس الوزراء الإسرائيلي جيدة، ولكن يجب إبقاؤه متعقلا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي جيدة، ولكن يتعين علينا إبقاؤه متعقلا بعض الشيء. كما تحدث ترامب عن الملف اللبناني، قائلا إنه سيكون قادرا على منع إسرائيل من مهاجمة لبنان.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع موقع أكسيوس إن علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جيدة، ولكن يتعين علينا إبقاؤه متعقلا بعض الشيء.

وذكر ترامب أن القادة ينتفعون من سلطته المطلقة، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تكون موجودة اليوم لو لم يتدخل. كما تحدث ترامب عن الملف اللبناني، قائلا إنه سيكون قادرا على منع إسرائيل من مهاجمة لبنان، لأنهم يكنون له الاحترام ويفعلون ما يقولهم. وعلى صعيد متصل، استعرض ترامب سيطرته على المسرح العالمي بعد قمة مجموعة السبع في فرنسا، مشيرا إلى أن قادة المجموعة صدقوا مزاحه بأنه صاحب الأمر.

كما ثمن ترامب الحزم والتركيز لدى قادة مثل الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، معربا عن أسفه لغياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن القمة، ومتوقفا طويلا عند عشاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون له في قصر فرساي الذي وصفه ب





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